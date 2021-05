Alaina nos transporta a su universo paralelo de oscuro R&B

La cantautora bilingüe méxico-americana Alaina Castillo lanza la primera parte de su álbum debut, parallel universe, a través de Chosen People / AWAL para transportarnos a sus reinos de oscura fantasía pop.

Además también se anunció que Alaina embarcará en el parallel universe tour este noviembre y las entradas salieron a la venta el 17 de mayo. Esta colección de siete baladas oscuras de R&B demuestra que Alaina, con mucha confianza y autosuficiencia, finalmente está en control de su propia narrativa y de sus relaciones, cosas con las que luchó durante su infancia.

Sobre el lanzamiento, Alaina cuenta:“El proceso de hacer mi álbum me ha enseñado mucho sobre quién soy como artista, pero también me enseñó quién soy como persona y me permitió tener la confianza de finalmente ser esa persona en la vida real. parallel universe es mi soundtrack donde yo me convierto en la persona quien siempre fui demasiado tímida de ser.”

El disco cuenta con la producción de RØMANS, quien también está firmado con su disquera, y llega junto al nuevo sencillo “pocket locket.” El proyecto también cuenta con los sencillos previos “stfu (i got u),” el éxito que estuvo en 33 playlists de New Music Friday el día de su lanzamiento y actualmente tiene un millón de vistas en YouTube.

Alaina recientemente hizo su debut en un espectáculo de premios con una presentación en los Latin American Music Awards y hizo también su debut en televisión late night en Late Night With Seth Meyers el 17 de mayo.

Evolución

Nacida en Houston y criada dentro de una familia muy unida y religiosa, la cantautora de 21 años naturalmente siempre fue atraída a la música, el arte y los deportes desde una temprana edad, pero mantuvo su verdadera pasión por la música en silencio ya que sus padres deseaban que se enfocara en la escuela.

Alaina afiló su talento de escribir canciones en ingles y en español y empezó a ser reconocida por hacer sus propias versiones en español de canciones populares en ingles y subirlas en el internet. En solo unos cuantos años, ella construyó un seguimiento fiel de la generación z con 1.8 millones de seguidores en TikTok y ha mantenido un acrecimiento constante desde que fue nombrada la primera artista de los Estados Unidos del programa RADAR de Spotify en el 2020.

Desde entonces, Alaina ha acumulado más de 140 millones de reproducciones y un gran crecimiento en sus redes sociales, fue nombrada Billboard’s Latin Artist to Watch, Hypebae’s Latin Artist to Watch, y entró en el listado de NME Essential Emerging Artist.