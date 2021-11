Aitana Ocaña y el tema inédito que tiene con C. Tangana

Hace más de dos años, en enero de 2019, Aitana y C. Tangana grabaron su primera colaboración juntos. Sin embargo el tema hasta ahora no ha visto la luz a pesar de que sus fans reclaman esa colaboración. Esta semana en una entrevista, la catalana ha explicado el motivo por el que no ha querido publicarlo.

Dos de los artistas más reconocidos del panorama musical español, emocionaron a sus seguidores con la idea de una colaboración. Y aunque esta se realizó, el resultado ha permanecido oculto desde hace dos años. “El madrileño” aprovechó una entrevista en diciembre del año pasado para confirmar los rumores."Yo solo he estado una vez en el estudio con Aitana. Salió algo pero ella no se atrevió a sacarlo".

“Hago un llamamiento a sus fans para que le animen a arriesgarse", añadió Tangana respecto al tema. Pronto, los fans de la catalana inundaron las redes sociales con mensajes pidiéndole que sacara el tema, a tal punto que se convirtió en trending topic en Twitter en España.

A pesar de la sorpresa, Aitana no cambió de opinión, y ha mantenido la canción bajo llave. Ahora, más de un año después la cantante confesó en una entrevista que el tema no ha salido a la luz. "No es que no me haya gustado, pero es muy atrevida. La verdad es que es una canción muy guay, pero la letra era demasiado, y Antón (nombre real de C. Tangana) lo sabe. Por eso decidimos no sacar algo así", quien resaltó que ha sudo una decisión conjunta entre ambos artistas.

Aitana reconoce que el proceso fue muy divertido en el estudio con él. Yo le admiro un montón a él y su último disco es increíble". Además, Aitana ha asegurado que no descarta volver a trabajar con Pucho en un futuro: "Ojalá suceda. Yo me muero de ganas de que saquemos un tema juntos".

En su entrevista al diario Expreso de Ecuador, Aitana también habló sobre sus ganas de viajar a América para presentar en directo su musica a sus seguidores.