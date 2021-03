'Of Women and Salt', una genealogía de la sororidad

Esta es la historia de Jeanette, una chica cubanoamericana criada en Miami que lucha, como muchas jóvenes de su generación, con dos adicciones peligrosas: las drogas y el amor tóxico. Pero también es la historia de Ana, cuya vida da vuelco cuando deportan a su madre. Y de Dolores, que hace lo posible para protegerse a ella y a su hijo de su marido, un tipo borracho y violento. Y cómo no, de Carmen, cubana y migrante en los Estados Unidos, que cría a Jeanette mientras combate junto a ella su adicción.

Como una espiral y a veces como un árbol genealógico cuyas raíces se elevan y enroscan con sus ramas, Of Women and Salt (Flatiron Books, 2021), la deslumbrante primera novela de Gabriela Garcia, comienza en 1866 en una fábrica de puros de la isla, y salta en el tiempo y el espacio, para hablarnos de un linaje de mujeres fuertes unidas por la supervivencia y el trauma del desarraigo.

Una narración hermosa y muy diferente sobre la migración en clave femenina, porque los hombres, como explicó la autora a Chicago Tribune, son elementos “periféricos”. Apenas están y no están, pero ellas permanecen.

García, que fue criada en una familia de puras mujeres, muchas de ellas madres solteras, vivió desde niña el fuerte vínculo entre ellas. Inspirándose en su propio linaje, a caballo entre México, Cuba y Estados Unidos, para escribir Of Women and Salt, que al principio iba a ser su tesis de maestría en Bellas Artes en la Universidad de Purdue, pero acabó saliendo de la academia para entrar el próximo 30 de marzo en librerías.

Huir del “mito” migrante

En 2014, mientras Gabriela García escribía algunas partes de la que más tarde sería Of Women and Salt, trabajaba como organizadora de migrantes para que no fueran deportados.

Esa experiencia le dio la oportunidad de visitar a mujeres que a menudo estaban encerradas en centros de detención como el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, el más grande del país.

Gabriela a veces garabateaba poesía sobre sus conversaciones con las detenidas o lo que observaba en esos lugares. Unas notas y una inmersión en una de las caras de la experiencia migrante que le servirían para escribir su libro -aunque ella entonces no lo sabía.

Pero si hay algo realmente especial en esta novela es el intento de su autora de captar todos los matices de la identidad latina y migrante, que es mucho más amplia, diversa y no siempre tan dramática como nos han contado. Nada es monolítico, dice la autora.

Primera generación de migrantes cubanos y mexicanos, Gabriela, nacida en Nueva York -se mudó a Miami con 5 años-, creció experimentando esta sensación dual de pertenecer y no pertenecer a un país, y los constantes viajes a Cuba en su niñez le hicieron ver el fenómeno migratorio desde diferentes lugares.

“Creo que gran parte de la experiencia de los inmigrantes está determinada por la clase, la raza y las circunstancias”, dijo a Chicago Tribune. “Mis padres tuvieron caminos de inmigración muy diferentes a EEUU y el país y sus sistemas los trataron de manera muy diferente, por lo que siempre estuve muy consciente de esas diferencias y también de cómo la identidad latinx no es un monolito”.