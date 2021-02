Syncretic Press, la editorial hispana de las grandes preguntas para pequeños lectores en Estados Unidos

Érase una vez un arqueólogo uruguayo al que la vida le llevó a dedicarse a las finanzas y trabajar durante muchos años para la banca, pero él siempre andaba fantaseando con cómo sería explicar historia a los niños.

Hasta que un buen día y por influencia de Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay, que siempre hablaba de lo finito del tiempo, empezó a pensar en qué estaba haciendo con su vida que realmente le apasionase y decidió “dar un salto a la incertidumbre”.

Así fue cómo Enrique Mora, que se mudó a los Estados Unidos a principios del año 2000, acabó fundando 16 años después Syncretic Press, una pequeña editorial infantil radicada en Delaware y dedicada a publicar hermosos libros en español para los niños hispanos y sus familias en Estados Unidos, y también para jóvenes lectores que sin ser latinos han descubierto la belleza de un idioma y una cultura fuente de innumerables historias. Y muy poco convencionales…

“Buscamos libros que generan más preguntas que respuestas”, cuenta Enrique a AL DÍA News, y admite que aunque los hábitos de lectura de las familias hispanohablantes no son los mismos que en Latinoamérica, la literatura infantil en español publicada en Estados Unidos tiene un enorme potencial.

Con más de 60 millones de latinos en el país -41 millones de ellos hispanohablantes, los libros que publica Syncretic Press se dirigen a la red de bibliotecas públicas y los distritos escolares, sobre todo escuelas “inmersión” que ofrecen a sus alumnos latinos y no latinos una educación bilingüe que necesita de historias “auténticas” que no sólo ayudan a los niños a aprender un idioma sino que los acompañan a medida que descubren el mundo.

“El core de la editorial son los libros para niños en español pero también hemos ido publicando traducciones al inglés de algunos de ellos, como Más Allá , que es un libro sobre un circo de animales que penden de una cuerda floja y a medida que cada uno de ellos cae se nos revela qué piensa ese animal del Más Allá. Algunos abrazan el budismo, otros son cristianos pero con elementos del folclore mexicano…. Y acaba preguntando: ¿Tú qué crees?”, explica el editor.

Aunque la mayoría de autores e ilustradores con los que trabaja Syncretic Press son latinos o latinoamericanos, a veces la editorial encuentra pequeñas joyas foráneas que no puede dejar de publicar. Como El Conejo Plano, una historia con un humor muy peculiar del danés Bardur Oskarsson sobre un pobre conejo que un perro y una rata encuentran aplastado en medio del camino y, después de mucho pensar, deciden darle la despedida que merece.

“Las editoriales pequeñas como la nuestra se enfrentan a muchos desafíos y la traducción no es un problema menor. Hay libros que son geniales en español pero cuando se traducen no acaban de funcionar y a ello se le suma que las escuelas prefieren libros ‘auténticos’ en español y hay que explicarles muy bien que el libro ha sido traducido con muchos cuidado”, dice Enrique Mora, y señala que como editor intenta mantener el equilibrio entre lo que buscan los lectores y las historias que le interesan.

A todos esos desafíos se le suma la distribución en un sector de márgenes muy cortos y en un país donde la gran industria editorial ha primado desde siempre los libros en inglés, y a menudo resulta complejo encontrar una librería que apueste por un catálogo en español.

Si a ello se le añade que vivimos en un contexto de pandemia, el reto está servido.

“Es un trabajo de hormiga y no puedo decir que con la situación de la pandemia no hayan hecho bajar las ventas, pero lo bueno que tiene ser pequeño es la flexibilidad y que no cuentas con una infraestructura grande”, dice Enrique. “Tampoco puedes dejar de lado a los grandes distribuidores, pero hay la posibilidad de tener un acceso directo a la comunidad hispana”.

“El hispano de Estados Unidos está en una situación diferente (a la de Sudamérica) y hay una tensión cultural que te saca de ciertos esquemas culturales plenamente latinos".

La web de Syncretic Press, que cada día crece con nuevos proyectos, se ha convertido en una puerta a la fantasía para las familias hispanas y una generadora de actividades como los Spanish Book Clubs, donde tanto adultos como niños pueden acceder a hermosos libros ilustrados de una forma más económica. Además de ofrecer lecturas en voz alta que la editorial cuelga en su canal de YouTube y que son una buena herramienta para dinamizar escuelas y bibliotecas en tiempos pandémicos.

“Me preocupan las bibliotecas porque siempre han jugado un rol como centro comunitario en los Estados Unidos, algo que no pasa en Latinoamérica. Pero la población latina que viene al país no tiene tan incorporada esa participación y sentido de comunidad en torno a la biblioteca”, sostiene Enrique.

Un puente entre culturas

Syncretic Press pertenece a esa diminuta pero resistente galia de editoriales que se obstinan en publicar en español en un mar anglófono que históricamente ha pasado como una apisonadora sobre la diversidad lingüística y cultural.

Pero eso no la convierte en una isla, sino que la editorial ha sabido tender puentes a través de ferias en Latinoamérica y España y tejer una red de cooperación con ilustradores, autores y editoriales de otros continentes.

“Lo que más gusta del catálogo es que operamos con una literatura latinoamericana desde Estados Unidos”, admite Enrique y subraya que este hecho es muy importante. Parte de la savia de Syncretic Press es ser un puente en medio de este mar.

“El hispano de Estados Unidos está en una situación diferente (a la de Sudamérica) y hay una tensión cultural que te saca de ciertos esquemas culturales plenamente latinos”, explica. “Mantener este puente abierto con la cultura hispana y esta vinculación con las pequeñas editoriales de Sudamérica ayuda a avivar ese fuego constante en un entorno en el que se es una minoría y se está inmerso en un proceso de aculturación”, concluye.

AL DÍA te recomienda:

Tiempo de jugar

Por Eva Mastrogiulio.

¿Qué le ocurre a una niña que hasta ahora era dueña de su tiempo cuando encuentra por primera vez un reloj? Pues que empieza a vivir dominada por él… Hasta que un día, la niña toma el control y juega con el tiempo.

Cenicienta a la pimienta

Por Gabriela Burin

Una anomalía en el catálogo de Syncretic Press, que no suele publicar cuentos clásicos. Presenta a una Cenicienta alternativa y una historia escrita en rima, y bellamente ilustrada con collages y texturas.

Mateo y su gato rojo

Por Silvia Rocha e ilustrado por Lucía M. Prieto

El gato que ha dibujado Mateo ha perdido su sonrisa. ¿Cómo hará el niño para que la recupere? ¡Dibujando! Un original cuento ilustrado con lápiz rojo y negro y con un sorprendente final abierto.

Visita la web de Syncretic Press para conocer más libros donde el “fueron felices y comieron perdices” no es el final, sino el principio de una pregunta.