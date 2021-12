"Sangre y Oro: La leyenda de Joaquín Murrieta”, una historia de familia

Joaquín Murrieta era un joven mexicano romántico y carismático que, vencido por el miedo a que su amada Rosita se viera obligada a contraer un matrimonio concertado, la convenció para que se uniera a él mientras seguía a su hermano Jesús a los campos de oro de California. Allí se enfrentaron a los prejuicios, el odio y la violencia explosiva. Estas experiencias convirtieron a Joaquín, un minero honesto y trabajador, en un bandido y en el espíritu mismo de la venganza.

La novela capta la época dura, a menudo brutal, pero transformadora de la Fiebre del Oro de California, cuando los buscadores de tesoros acudían de todo el mundo para reclamar las incalculables riquezas del estado. Es una historia apasionante de amor y romance, codicia y miedo, y un choque de culturas que todavía resuena hoy en día.

Aunque ha habido numerosos libros (tanto de ficción como de otro tipo) sobre la vida de Joaquín Murrieta -el notorio forajido de la época de la Fiebre del Oro de California- nunca ha habido un libro como este, pues mezcla hechos históricos con los relatos familiares de Peter Murrieta, descendiente directo de Joaquín.

AL DÍA habló con Murrieta sobre el libro y la historia familiar que lo une con el protagonista:

¿Cuánto hay de ficción y cuánto de realidad en el personaje de Joaquín Murrieta?

Un gran componente del éxito de Joaquín como forajido de la vida real y personaje del folclore es que elaboró y perpetuó las misteriosas historias sobre sí mismo mientras estaba vivo. Era parte de sus tácticas de venganza, y le hizo atractivo para su pueblo y para los narradores de historias a lo largo de los tiempos. Por eso se dice que fue la inspiración de personajes modernos como el Zorro, Cisco Kid y Batman. Sabemos que, en el momento de mayor notoriedad, en 1853, era temido y venerado en todo el estado de California, según los periódicos de la época. Sin embargo, ¿quién puede decir realmente qué es realidad y qué es ficción?

Como dice uno de los relatos... -Decíamos que, a veces, cuando se comete una injusticia, y cuando la violencia asoma la cabeza, alguien que se parece MUCHO a Joaquín está allí, con esos ojos de ángel vengador que destellan una ira justa y toman nota de los rostros de aquellos que necesitan que se les aplique la venganza.

¿Murrieta es un antepasado de su familia?

Siempre me han dicho que Joaquín es un gran, gran, gran antepasado mío. Mi abuelo de "cinco bisabuelos atrás". En mi familia, el varón mayor de cada generación se llama Joaquín. Esto incluye a mi padre y a mi primer hijo.

¿Esta historia está ligada a su propia historia familiar?

Sí, las historias de Joaquín se han transmitido a través de las generaciones de mi familia, desde los abuelos, las tías, los tíos, mi padre, hasta mí y luego mis hijos. Nos criaron con historias de Joaquín. Escuchamos historias de cómo defendía a los menos afortunados. De lo inteligente e inventivo que era. De cómo enterró oro por toda California y que algún día alguien encontraría su fortuna. De las cosas horribles que tuvo que soportar. Y de cómo siempre encontró una manera de sobrevivir. Cada vez que la vida derribaba a los Murrieta, teníamos la leyenda de Joaquín para ayudarnos a levantarnos de nuevo. Si él pudo seguir luchando, nosotros también podemos.

Durante la escritura y la investigación, ¿qué aprendió sobre el papel de los mexicanos en la fiebre del oro?

Éramos extranjeros no deseados en una tierra extraña. Nueve meses antes, California formaba parte de México, y ahora no. Y entonces se descubrieron las riquezas. En diciembre de 1848, el presidente Polk declaró que el oro había caído del cielo. Esto dio inicio a la Fiebre del Oro. Fue una época de sangre, suciedad y violencia. Junto con los hombres blancos que vinieron a extraer el oro llegaron las fuerzas y el músculo para mantener esas riquezas en manos de los blancos. La historia nos dice que estas son las cosas que suceden cuando "se asienta una nueva frontera". Me alegro de que gran parte de esa historia se reivindique y se escriba y publique en nuestra época.

¿La historia ha sido justa con su papel?

NO. ¿Pregunta capciosa?