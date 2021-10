Lizzi Bustillo, la joven ganadora del Premio Nacional de Narrativa Infantil en Honduras

La joven escritora hondureña, Lizzi Bustillo, ganó el Premio Nacional de Narrativa Infantil. Convocada por el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), la Embajada de España en Honduras y Santillana Honduras, la décima edición del Premio Nacional de Narrativa infantil se celebró el pasado martes 26 de octubre.

“El concurso lo encontré buscando en Internet, leí la convocatoria y me pareció una excelente oportunidad para empezar en el mundo de la escritura. Gracias a Dios acerté y estoy empezando a publicar este libro”, contó la ganadora del concurso. Según Bustillo, gracias a la literatura infantil “entendemos cómo es la mente de los niños, cómo actúan y por qué actúan”.



Con 19 años, Lizzi entra al mundo de la literatura infantil con su obra “Una amiga verde'', una novela que aborda el tema de los cuidados y la preservación del medio ambiente. Al respecto, Lizzi comentó que si bien escribía sobre su historia, no se consideraba una escritora, ya que “tenía miedo” de que la obra que publicara no fuera “lo suficiente buena”. “Pero al ganar pienso que superé mis propias expectativas”, afirma la joven hondureña.

La primera novela de Bustillo será lanzada de forma impresa bajo el sello juvenil “Loqueleo”, según confirmó David Izquierdo, director del Área de Lectura para Centroamérica Norte de la Editorial Santillana. Quien afirmó que la obra ganadora está dirigida “a un segmento infantil, de pequeños lectores o lectores iniciales”, y que representa una buena oportunidad para promover “las artes y específicamente de la creación y composición literaria”.

Según un comunicado del CCET, el Premio Nacional de Narrativa Infantil y Juvenil se convoca cada año con el objetivo de estimular la creación literaria dirigida a niños y jóvenes.