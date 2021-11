La mexicana Sara Pinet gana el premio español SGAE de Teatro Infantil 2021

La dramaturga mexicana Sara Pinet se ha llevado el XXII Premio SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) de España de Teatro Infantil 2021. Con su obra “Un No Monstruo que no vuela”, una historia que enseña a “amar sin complejos” y que aborda la importancia de hablar, de saber escuchar, y de comprender, se ha llevado los 9.200 dólares que otorga el premio.

“Cuando me enteré, el corazón casi se me sale del cuerpo y la sonrisa de la cara. Es hermoso el reconocimiento y me siento muy honrada de recibirlo. Se siente como un abrazo de mil brazos y muchas alas”, afirmó Pinet

Tras conocida la decisión de los jueces del premio, se confirmó que la publicación de la obra se realizaría a través de la serie editorial “Sopa de Libros”, una coedición de la Fundación SGAE con el Grupo Editorial Anaya. Además, la dramatización de la obra se llevará a cabo dentro del Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas.

“Escribo para niñas y niños porque en su libertad, en su sabiduría sin límites, en su poder, en su generosidad, en sus corazones que bombean alegría y en sus ojos que ven todo con una claridad que no toda la gente conserva al crecer; porque confío en sus pasitos que van iluminando, descubriendo, proponiendo siempre nuevas rutas, nuevas formas, nuevas opciones de ser, de vivir, de sentir, de hablar, de querer, de volar, de entender”, explicó la dramaturga.

En sus declaraciones luego de recibir la noticia, la dramaturga reconoció sentirse emocionada con la idea de que, gracias a este premio, su obra tendrá la posibilidad de llegar a “más ojos, a más personas, a más teatros, a más países”, y finalmente, encontrará su lugar y la gente a la que pertenece.

Este sería el segundo premio para Pinet en el rubro de teatro familiar, pues en 2014 se llevó el reconocimiento del Premio de Dramaturgia Bellas Artes de Obra de Teatro para Niños por la obra escrita junto a Alejandro Ricaño, “Lo que queda de nosotros”.

Escogida entre un total de 55 libros, “Un No aborda Monstruo que no vuela”, narra cómo un día, sin previo aviso, la mamá de Ele lleva a vivir a la casa a un “No Monstruo que no vuela” y lo encierra para que Ele no se acerque a él. Junto con la ayuda de su mejor amiga Be, Ele intentará descubrir todos los misterios que encierra la llegada de este terrorífico ser.