El último libro de Quiara Alegria Hudes, elegido para el programa One Book, One Philadelphia 2022

Por segunda vez en 20 años, la Biblioteca Libre de Filadelfia ha elegido una obra de un autor local para su programa anual One Book, One Philadelphia ( Un Libro, una Filadelfia), diseñado para promover la alfabetización, el uso de las bibliotecas y el diálogo cívico animando a toda la región metropolitana a reunirse a través de la lectura y el debate de un mismo libro.

Para la edición de 2022, el libro elegido ha sido My Broken Language, ("Mi lengua rota"), un libro de memorias de la dramaturga de origen puertorriqueño Quiara Alegría Hudes, ganadora del Premio Pulitzer, sobre su infancia en Filadelfia.



"Esto es muy, muy, emocionante para mí. Me siento muy bien. No tengo una forma más matizada de decirlo", dijo Hudes en una entrevista con WHYY tras ser elegida para el programa Un Libro, Una Filadelfia.

De madre puertorriqueña y padre blanco y judío, Hudes se crio entre Malvern, Filadelfia Oeste y Filadelfia Norte, siguiendo los pasos de sus padres divorciados. Aunque ahora vive en Nueva York, sigue teniendo familia en Filadelfia y participando en la escena creativa de la ciudad.

En 2011 ganó el el Premio Pulitzer por su obra "Water by the Spoonful” y es cooautora del guión del musical y posterior película “In The Heights” junto a Lin-Manuel Miranda.

En la misma entrevista con WHYY, Hudes admitía estar entusiasmada ante la “idea de que la biblioteca compre un montón de libros para los alumnos de las escuelas públicas, la idea de que vaya a estar en las estanterías de la biblioteca”.

La Biblioteca Libre de Filadelfia tiene previsto anunciar en marzo una serie de eventos, talleres y charlas relacionadas con los temas del libro, en su mayoría relacionados con la juventud de la autora en la Filadelfia de los años 80 y 90, mientras se esfuerza por convertirse en artista y contar las historias de su familia y la comunidad puertorriqueña.

En “My Broken Language”, publicado el año pasado, la autora también repasa las mujeres más importantes de su vida, incluida su madre, que era sacerdotisa de la religión de Lucumí, también conocida como santería, y una tía, que ayudó a iniciar el movimiento de jardinería urbana de Filadelfia en los años ochenta.

"Mi historia es una colcha de retazos de todas las historias que me rodean, y no tuve ninguna duda sobre si esas historias eran o no dignas o interesantes porque me fascinaban de niña. Eran tan entretenidas, tan ricas, tan hilarantes... mucho dramatismo", dijo Hudes a WHYY.

La Presidenta y Directora de la Biblioteca Libre, Kelly Richards, describió el libro de Hudes como "una hermosa memoria que documenta los retos y las alegrías de crecer en esta ciudad".