El historietista mexicano Francisco Haghenbeck fallece a los 56 años de Covid

El escritor y guionista de comics, Francisco Hanghenbeck, falleció este domingo por la mañana a los 56 años. El historietista fue hospitalizado por principios de neumonía el viernes pasado. Hanghenbeck perdió la batalla este domingo por la mañana en un hospital en Tehuacán, Puebla, luego de haber tenido complicaciones respiratorias relacionadas con la Covid19. Sus familiares y algunas instituciones comunicaron el lamentable hecho.

Lamentamos el fallecimiento del escritor novelista y guionista de cómics mexicano, Francisco Gerardo Haghenbeck. Ganador del Premio Nocte 2013 al mejor libro extranjero con su obra “El diablo me obligó". pic.twitter.com/ku88oftzDM — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 4, 2021

La Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México también lamentó su partida reconociendo que “la novela gráfica y el cómic mexicano no serían los mismos sin la obra de Francisco Haghenbeck. Lamentamos el fallecimiento de este imprescindible escritor y guionista. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos”.

Hanghenbeck ha sido reconocido por ser el único mexicano que ha escrito un cómic de Superman para DC Comics. Junto con Oscar Pinto y Brian K. Vaughan, escribió el cómic de Superman Annual 2000: The Newest Heroes South of the Border Comic.

Fue co escritor y co creador de Crimson,una serie de cómics de fantasía y horror, primero publicada por Image Comics y después como parte de la línea Wildstorm de DC Comics. Creador de Alternation, de Image Comics.

Su novela El diablo me obligó (2011), sirvió de inspiración a la plataforma Netflix para realizar la serie Diablero.

La última novela de F.G. Haghenbeck, Sangre helada, se publicó en octubre del año 2020 y cuenta una historia que muestra los estragos de la Segunda Guerra Mundial en México, donde el gobierno mexicano recluye a la población migrante alemana en un campo de concentración en la antigua fortaleza militar de Perote, Veracruz. Una impresionante historia de terror.

Haghenbeck nació en Ciudad de México en 1965, estudió Arquitectura en la Universidad La Salle, trabajó en varios museos y fundó la editorial dedicada al cómic mexicano Costal de Huesos. Fue un escritor prominente de novelas noir como Trago amargo, El caso Tequila, Por un puñado de balas y El libro secreto de Frida Kahlo. Pero también fue una gran historietista y uno de los únicos mexicanos que trabajó para DC Comics.

Su importante legado será siempre recordado.