ASU da la bienvenida al caricaturista político Lalo Alcaraz como artista residente

El galardonado caricaturista político Lalo Alcaraz es reconocido por su trayectoria defendiendo los derechos de los latinos y los inmigrantes a través de su trabajo. Ahora, su pasión y dedicación en estos temas lo lleva a la Escuela de Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal de Arizona en donde se convierte en el primer artista virtual en hacer una residencia de la escuela.

Irasema Coronado, directora y profesora de la Escuela de Estudios Transfronterizos, dio la bienvenida al artista, "estamos muy contentos de dar la bienvenida a Lalo a la ASU, al Colegio y a nuestra escuela. Sus antecedentes y años de defensa de las comunidades latinas e inmigrantes son una muestra de sus conexiones transfronterizas. Damos la bienvenida a sus contribuciones a nuestro trabajo interdisciplinario y estamos deseosos de promover las artes en el proceso", dijo Coronado.

Alcaraz llevará a cabo diversos proyectos en colaboración con el profesorado de la escuela e impartirá conferencias sobre su obra y otros temas de relevancia. En colaboración con Gilberto López, profesor adjunto de la escuela, trabajará un proyecto que abordará una campaña estratégica para acabar con la desinformación sobre COVID-19 y la vacuna dentro de las comunidades latinas. La idea es llevar información sobre la vacuna al Valle Central agrícola de California y más allá por medio de una serie de ilustraciones.

El próximo 20 de abril, el ilustrador dará una conferencia titulada "Caricaturas que cruzan la línea", en la que compartirá algunas de sus obras editoriales que ha realizado durante su carrera, donde aborda temas como la inmigración y la frontera entre México y Estados Unidos.

Alcaraz admitió sentirse atraído por la Escuela de Estudios Transfronterizos porque los temas que se imparten en ella coinciden con su trabajo y su formación.

"Siempre escribo y creo sobre la frontera. Soy de la frontera y siempre me acompaña. Así que, naturalmente, me fascinó la Escuela de Estudios Transfronterizos. El trabajo que hacen es justo lo que me interesa... así que colaborar con ellos me pareció una combinación perfecta", afirmó el artista hijo de inmigrantes mexicanos.

Finalista del Premio Pulitzer 2020 en la categoría de caricatura editorial, consultor cultural productor asesor y escritor de las series animadas de Nickelodeon "The Loud House" y "The Casagrandes”, el creador de "La Cucaracha", la primera tira cómica política latina diaria sindicada a nivel nacional para Los Angeles Times, genera mucha expectativa de lo que pueda resultar en esta nueva residencia.