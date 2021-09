6 libros para celebrar el Mes de la Herencia Hispana

Para celebrar el mes de la Herencia Hispana, AL DÍA ha elaborado una lista de los libros que deberías leer para celebrar esta hermosa e imprescindible cultura.

El libro de los americanos desconocidos, de Cristina Henríquez

Una nueva definición de lo que significa ser americano. Una pareja que ha vivido toda su vida en México se enfrenta al grave accidente de su hija. Para que se recupere completamente, emigran a Estados Unidos. La novela gira en torno a la culpa, el amor y la responsabilidad.

I Am Not Your Perfect Mexican Daughter, de Erika L. Sánchez

Mudarse a otra ciudad después del instituto para estudiar una carrera no es lo que se espera de la perfecta hija mexicana. La novela cuenta la historia de Julia, para la que estaba escrito que nunca abandonara a su familia. Tras perder a su hermana, se enfrentará a una madre que en vez de respetar su proceso de luto, le señala todos sus fallos.

Largo pétalo de mar, de Isabel Allende

La migración entre España y Sudamérica es una historia de ida y vuelta. Un médico y una pianista tienen que abandonar Barcelona en plena Guerra Civil española y ponen rumbo a Valparaíso a bordo del Winnipeg. Más de 2000 españoles se exiliaron en ese barco fletado por el poeta Pablo Neruda al Chile de Salvador Allende, en el que volverán a verse huérfanos tras el golpe de Estado de 1973.

Desnudo, de Jomari Goyso

El famoso presentador de Univisión cuenta su historia desde lo más profundo de sus raíces. Con honestidad y una transparencia poco habituales entre las estrellas de televisión, explica sus humildes orígenes en España. De ahí a cómo llegó a convertirse en una figura tan influyente en el mundo de la moda en la televisión hispana.

¿Qué haría Frida? Una guía para vivir con valentía, de Arianna Davis

Inspirándose en la vida de la artista mexicana, la escritora desgrana una guía contemporánea para superar dificultades, adaptarse y disfrutar de la vida más allá de sobrevivir a sus baches. Cada capítulo cuenta una historia de la vida de Frida Kahlo de la que se desprenden enseñanzas para el día a día.

My time among the whites, de Jennine Capó Crucet

Una colección de ensayos con un elegante toque de humor en los que la autora reflexiona sobre la condición de sentirse extranjera en su propio país. Hija de refugiados cubanos, se crió en Miami. Su análisis recorre desde un rodeo en Nebraska a un campus universitario en Nueva York.