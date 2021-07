Las mujeres inmigrantes como pilares de la comunidad

Un nuevo mural temporal en homenaje a siete líderes comunitarias inmigrantes de Filadelfia puede verse desde el mes pasado en el 512 de S. Broad St.

El mural muestra el rostro de cada mujer acompañado de una cita personal, que puede ser desde algo que le gustaría decirle a su futura hija, a declaraciones sobre su estatus legal o la inmigración.

La autora del mural, Symone Salib, cuya personalidad podría llenar una habitación, recibió el encargo de Mural Arts Philadelphia para crear su obra de arte en honor al Día Mundial del Refugiado, que tuvo lugar el domingo 20 de junio.

Con sede en Filadelfia, Salib también tiene encargado pintar entre la 13th y Arch St. otros retratos de varios activistas prominentes con sede en Filadelfia, como Rasheed Ajamu, más conocido como “PhreedomJawn”, junto con otras instalaciones en la ciudad.

En una conversación con AL DÍA, Salib reflexionó sobre el mural y lo que representa, no solo para la comunidad de Filadelfia, sino también para las mujeres indocumentadas e inmigrantes en todo el país.

Filadelfia y más allá

Como hija de inmigrantes cubanos y egipcios, la artista destacó la importancia de utilizar el mural como medio para empoderar a otras mujeres inmigrantes en el país. Más allá de empoderar, el trabajo es una celebración de las contribuciones de las mujeres en todas las facetas de la sociedad y tiene que ver con la vida de las siete que fueron seleccionadas.

“Eso es algo muy importante para mí, que el retrato no sea el de una misma no significa que no pueda sentirse implicada”, dijo Salib.

También tuvo la intención de usar el mural como una forma de arrojar luz sobre lo que es ser una mujer inmigrante en los Estados Unidos. Particularmente, Salib trató de mostrar cómo, a menudo, los inmigrantes son los”otros” en la sociedad, algo que las personas nacidas en los Estados Unidos tal vez no comprendan.

Como artista, Salib dijo que la parte más gratificante del diseño de la pieza fue su capacidad para dar un paso atrás y lograr que el público reconociera a las mujeres que presentaba en sus comunidades, cuyas voces, de otro modo, podrían desaparecer.

“Nada de este arte trata sobre mí”, dijo Salib.

"Este arte trata sobre otras mujeres y sobre crear algo visualmente hermoso y que les guste y se parezca a otras personas en la ciudad que realmente no tienen la oportunidad de hacer algo así".

Para la artista, brindar este servicio es un sueño hecho realidad.

“Si pudiera decirle a la bebé Symone que esto es lo que estaría haciendo a los 28, estaría literalmente llorando”, dijo Salib. “Eso es todo lo que podía pedir”.

Voces para ser alzadas

En referencia a las mujeres presentadas, AL DÍA pudo hablar con una, Ivonne, quien pidió solo ser identificada por su nombre de pila.

A pesar de estar involucrada en varias organizaciones sin fines de lucro locales para latinoamericanos, Ivonne dijo que estaba sorprendida de ser elegida como una de las mujeres destacadas.

Cuando una amiga suya se acercó y le dijo que Mural Arts quería que ella fuera una de las siete mujeres que aparecen en el mural, inicialmente pensó que estaba bromeando y que no se veía a sí misma como alguien con mucha influencia, más bien como una madre.

Mural Arts pensaba lo contrario y se apresuró a solicitar una entrevista, lo que cambió la perspectiva de Ivonne sobre el proceso.

Ella comentó lo complacientes que fueron con ella, y cómo Melissa Fogg, Gerente del Programa de Porch Light en Mural Arts, hizo todo lo posible para asegurarse de que su voz fuera escuchada y entendida, a pesar de la barrera del idioma.

“Me encantó porque ella era alguien que se preocupaba por mí, de entenderme en mi propio idioma”, dijo Ivonne.

La mayoría de las citas incluidas en el mural son mensajes inspiradores dirigidos a las generaciones más jóvenes de mujeres y mensajes generales de positividad y aceptación.

Un mensaje de unidad para la comunidad

Sin embargo, Ivonne se desvió de los demás y se centró en una faceta más específica de su vida: su estado legal.

Cuando se le preguntó qué la motivó a mencionar esto en su cita, contó un poco de su experiencia como mujer indocumentada en los Estados Unidos y las luchas que la acompañan.

“Soy una mujer entre los 11 millones de personas en los Estados Unidos que trabaja sin papeles, que no puede viajar, que no puede ver a sus padres”, dijo entre lágrimas. “Llega un momento en el que sientes que casi lo has tenido, y sientes que te han cortado las alas, no puedes volver a casa, solo por unos papeles ... y simplemente no es justo”.

Para hablar con quienes atraviesan experiencias similares y con las mismas frustraciones, regresó a su comunidad en busca de apoyo y enfatizó la importancia de depender unos de otros al atravesar el día a día. Esto es lo que genera una comunidad duradera, con largas vigas de soporte.

“Construimos una comunidad a pesar del miedo”, dijo Ivonne

"El miedo es válido, el miedo es respetable, pero con la guía de su comunidad y las organizaciones locales, tendrá lo que necesita para tener confianza ... eso es lo que me ha ayudado".

Las heroínas olvidadas de 2020

Sobre el objetivo final de Mural Arts, Fogg le dijo a AL DÍA que su motivación e inspiración como organizadora y punta de lanza del proyecto provino de su carrera anterior como trabajadora social. En ese papel, a menudo interactuaba con mujeres inmigrantes recién llegadas, escuchó sus historias y les brindó el apoyo y la orientación para establecerse en un nuevo país.

También dijo que se sintió inspirada por las muchas historias que surgieron de la pandemia de COVID-19, donde las mujeres inmigrantes a menudo eran las heroínas anónimas de una sociedad estadounidense que estaba en un fuerte declive con respecto a las necesidades básicas.

“Muchas de nuestras conversaciones se centraron en el impacto de la pandemia en el trabajo de las mujeres y el trabajo adicional ‘invisible’ que estaban haciendo para mantener el funcionamiento de sus familias y comunidades”, dijo Fogg.

También comentó que en los medios de comunicación, la atención se centró a menudo en mujeres blancas nacidas en Estados Unidos con carreras más tradicionales, y no en aquellas que apuntalan a la sociedad con un trabajo esencial.

Eso fue especialmente cierto para las ex-clientas inmigrantes de Fogg, que también enfrentaron la peor parte del efecto exacerbado de la pandemia en la economía de los Estados Unidos, su infraestructura médica y los problemas sociales que ya prevalecían. En ese sentido, el mural de Salib también brinda una oportunidad a las líderes comunitarias más destacadas de continuar abogando por el alivio de muchos de los efectos que aún persisten en sus comunidades.

“No se reconoció todo el trabajo adicional que estaban haciendo para mantener a flote a sus comunidades además de sus mayores deberes domésticos: organizar clínicas de vacunas, interpretar y traducir información de salud crítica, abogar por cuestiones de equidad educativa y mucho más. Estas mujeres fueron un salvavidas para muchas personas”, dijo Fogg. “Son, más que nunca, verdaderas heroínas salidas de la pandemia y merecen tener sus rostros e historias para que la gente las vea”.

A medida que el proyecto se concretó, Fogg buscó contratar a Salib como artista, citando su proceso artístico de centrar su trabajo en las personas con las que trabaja como algo crucial a la hora de elegirla como la artista “adecuada” para este proyecto.

Dos años de vida, pero un impacto eterno

El mural se inauguró formalmente en el 512 S. Broad St, el 12 de julio.

La ceremonia honró a las siete mujeres por su impacto en la comunidad local y a Salib por su contribución artística.

Desafortunadamente, según Salib, el mural solo tendrá una vida útil de dos años. El espacio otorgado a la Fundación Mural Arts se encuentra sobre un edificio que está programado para ser demolido en un futuro próximo.

A pesar de su demolición, Salib dijo que cree que hay algo especial en el arte temporal.

“Lo realmente hermoso del arte callejero es que si estás cerca del lugar, tendrás suerte de verlo, porque no sabes cuánto tiempo va a permanecer, creo que la belleza del arte público residen en que es accesible para la gente en todo momento”, concluyó.