Vax Up, Philly: El evento único que se dirige a toda Filadelfia

This Sunday (August 22), Philadelphia is celebrating our commitment to protecting ourselves and our communities with a #VaxUpPhillyParade: https://t.co/CYCJmQbVQM@TJUHospital @radiokismetphl @TheBulBey @OpeolaBukola @ccdphila @worldtownparty @RSPugliese pic.twitter.com/X7sbCMdn2S

— Conrad Benner (@StreetsDept) August 17, 2021