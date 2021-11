¿Qué precauciones de COVID-19 debo tomar durante las vacaciones?

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por WHYY el 22 de noviembre de 2021. Para leer la versión original en inglés, haga clic aquí.

El jueves será nuestro segundo Día de Acción de Gracias pandémico. Hemos aprendido muchas lecciones sobre el COVID-19, y las vacunas han ayudado a que nos sintamos cómodos al reunirnos. Pero eso no significa que no haya que tomar precauciones mientras nos reunimos para estas fiestas, hasta el comienzo de la Hanukkah al anochecer del 28 de noviembre, y hasta el Año Nuevo.

"Creo que todo el mundo esperaba el año pasado por estas fechas que hoy, a un año vista, pudiéramos decir: 'Hay muy poca preocupación, muy poca inquietud'. Pero no es el caso", dijo el Dr. Richard Wender, profesor y presidente del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania.

"Siempre le digo a la gente: 'Escucha, cuando te enfrentas a algo como una pandemia mundial, tienes que tomarte la vida día a día y no actuar como si el final ya hubiera llegado, porque no lo ha hecho, y en muchas partes del país, las tasas de COVID son bastante altas en este momento".

El servicio de asistencia sanitaria de WHYY se puso en contacto con los médicos locales para obtener algunos consejos sobre las vacaciones. Estas son algunas medidas de seguridad que puede tener en cuenta a la hora de planificar su reunión.

¿Qué herramientas tenemos ahora que no teníamos el año pasado?

Las vacunas, por supuesto, y también hay un mayor acceso a diferentes tipos de pruebas de coronavirus, incluidas las pruebas caseras rápidas.

"La noticia complicada es que tener más herramientas a veces dificulta un poco la toma de decisiones. Y luego creo que el tercer factor, que puede hacerlo un poco más difícil, es que no todo el mundo está vacunado, no todo el mundo tiene la misma preocupación por el COVID. Algunas personas están muy preocupadas y son muy precavidas, y otras no están preocupadas en absoluto. Y a veces esos diferentes extremos del espectro existen en la misma familia o en los mismos círculos sociales. Así que eso puede ser complicado", dijo Wender.

"Sin embargo, no debemos perder de vista el hecho de que tenemos muchas más herramientas para tener una reunión segura ahora que el año pasado, y todo el mundo debería intentar aprovecharlo", añadió. "La protección más importante es, sin duda, la vacunación, y las pruebas son incontrovertibles. No sólo hay un menor riesgo de COVID grave y de muerte por COVID, sino que hay una probabilidad drásticamente menor incluso de infectarse con COVID en primer lugar."

La Dra. Lori Handy, directora médica de prevención y control de infecciones y médico adjunto de la división de enfermedades infecciosas del Hospital Infantil de Filadelfia, dijo que tiene muchas esperanzas de que este año sea mucho más alegre gracias a las vacunas.

Dijo que vacunarse es la mejor herramienta para protegerse durante las fiestas, haciendo hincapié en que son más efectivas dos semanas después de su segunda dosis de ARNm (o después de la dosis única de Johnson & Johnson).

"Los que están totalmente vacunados pueden pasar tiempo con sus familias y sentirse realmente bien protegidos", dijo Handy. "También tenemos grandes máscaras disponibles para todo el mundo. Así que si vas a un espacio público lleno de gente, incluso las personas vacunadas deberían llevar mascarillas si estás en una comunidad con una transmisión considerable o alta. Y creo que entre las vacunas, el uso de mascarillas y una excelente higiene de manos, la gente puede pasar mucho más tiempo con otras personas que el año pasado."

¿Qué debo hacer en las semanas previas a una reunión festiva?

Si quieres recibir cualquiera de las dos vacunas de ARNm, Moderna o Pfizer, tienes que ponerte la primera dosis de inmediato. Ya es demasiado tarde para estar completamente vacunado para el Día de Acción de Gracias si no ha recibido la primera dosis. La segunda dosis de Pfizer llega tres semanas después de la primera, y la segunda dosis de Moderna es cuatro semanas después de la primera. Una persona no está totalmente protegida hasta dos semanas después de la segunda dosis, aunque una dosis es mejor que ninguna.

Si puede recibir la dosis de refuerzo, hágalo ahora, dijo Wender.

"Tenemos pruebas muy sólidas de que, más allá de los seis meses, la protección de las vacunas empieza a disminuir. Esto probablemente contribuye a algunos de los elevados casos que estamos viendo en algunas partes del país en este momento. Así que salgan y reciban su dosis de refuerzo de inmediato si están en uno de esos grupos", dijo.

Todo el mundo debería hacerse la prueba de COVID-19 entre tres y cinco días antes del evento, dijo Wender. Después de someterse a la prueba, debe aislarse antes de la reunión porque podría contraer COVID-19 mientras espera los resultados de la prueba.

"Francamente, yo empezaría un periodo de precaución durante 10 días antes de una reunión, especialmente si vas a viajar y reunir a la gente", dijo Wender.

"Ese no es el momento de salir a una gran reunión, una fiesta o un restaurante interior, un bar lleno de gente. Tu objetivo es pasar un Día de Acción de Gracias realmente seguro, cálido y maravilloso con las personas más cercanas a ti. Así que acepta el pequeño sacrificio de vivir una vida más protegida y vigilada durante los 10 días previos, lo que te da, francamente, la mejor oportunidad de mantener a todos a salvo. Y si puedes añadir ese nivel de protección obteniendo un test negativo de tres a cinco días antes, mejor aún".

No organice ni asista a un evento si se siente mal o ha estado expuesto recientemente a COVID-19, añadió Handy. Antes de asistir a una reunión, preste atención a cómo se siente, dijo.

"¿Tengo dolor de garganta, congestión nasal, tos, pérdida del gusto o del olfato, signos de COVID-19? ¿He tenido la oportunidad de estar expuesto a alguien con COVID-19 y quizás no lo sepa? ¿Estuve en un concierto muy concurrido la semana pasada en el que quizás pude haber tenido una exposición? ¿O he hecho algo en lo que debería ser más precavido? ¿He tenido la necesidad de hacerme una prueba en los últimos uno o dos días en los que tal vez no tengo los resultados todavía?" dijo Handy.

"Resulta muy incómodo reunirse con esa familia y, al día siguiente, llamarlos y decirles: 'Me hice una prueba ayer temprano sólo por precaución, y resulta que es positiva'. No es una situación en la que quieras estar. Así que piensa en esas preguntas y, si te preocupan tus propias respuestas, no vayas a esa reunión".

¿A quién debo invitar a la fiesta?

Es el momento de tener conversaciones difíciles con la familia y los amigos sobre si se han vacunado, dijo Wender.

"Pueden ser conversaciones difíciles, pero son realmente importantes. Y creo que la manera de abordarlas es sin juzgarlas, manteniendo la ira y la frustración fuera de ellas. Sólo hay que tener la conversación y luego planificar juntos cómo se va a mantener la seguridad de todos", dijo. "Creo que es posible que todos estén de acuerdo en que el objetivo es mantener a salvo al miembro de la familia o al amigo más vulnerable o más preocupado, esa es la norma a la que se va a ceñir, tanto si se ha vacunado como si no, creo que es una buena manera de hacerlo".

Handy dijo que es aconsejable comunicar a los invitados cuál será el comportamiento social en el evento.

"¿Cómo van a hacer cosas como abrazar y dar la mano? ¿Van a sentarse en el sofá, uno al lado del otro? ¿Dónde se va a intentar permanecer al aire libre y mantener el espacio? Y simplemente comunicarlo para que la gente pueda tomar la decisión de si le conviene asistir o no y no se sorprenda", dijo.

¿Qué precauciones puedo tomar en la reunión?

Wender dijo que si algunas o todas las personas no están vacunadas, todos deben usar mascarillas cuando no estén comiendo, mantener la distancia física, asegurarse de que el espacio esté ventilado y, si hace suficiente calor, reunirse al aire libre.

Lo más seguro, vacunados o no, es reunirse sólo con un número reducido de personas que no sean de muchos hogares diferentes, y evitar los viajes, dijo Abby Rudolph, profesora asociada de epidemiología y bioestadística de la Universidad de Temple.

"Cuantas más personas participen, y en particular cuantas más personas participen que no estén vacunadas, mayor será el riesgo del evento", dijo.

¿Y si hay niños pequeños que no están vacunados?

La vacuna de Pfizer ya está disponible para todos los mayores de 5 años, y los niños que reúnan las condiciones necesarias deberían recibir su primera dosis lo antes posible, dijo Wender. Muchos niños, sobre todo los que tienen entre 5 y 11 años y cuya vacunación ha sido aprobada recientemente, no tendrán tiempo de recibir la segunda dosis antes de Acción de Gracias, lo que significa que aún no están completamente vacunados.

Si tiene hijos que no están vacunados, es posible que desee posponer las reuniones de Acción de Gracias fuera de la familia inmediata hasta el próximo año, dijo Wender.

Si quiere celebrarlo con amigos y familiares cercanos, Handy aconseja que se asegure de que todos los demás que puedan estar vacunados lo estén. También es importante prestar atención a los síntomas de los niños y a su posible exposición. Si están enfermos o podrían haber estado expuestos a la COVID-19, quédate en casa, dice Handy. También es una buena idea que los niños se sometan a pruebas antes de una reunión.

"Los niños deberían poder salir con los demás. Aún así, no recomendaríamos ir a situaciones muy concurridas, a lugares grandes donde puede haber gente que no esté cumpliendo con las directrices de la máscara, donde no se sabrá su estado de vacunación", dijo Handy. "Pero reunirse con una o dos familias más y con primos y abuelos, esperamos que todos puedan hacerlo con seguridad".

Añadió que todavía hay tiempo para que los niños de 5 a 11 años se vacunen antes de las vacaciones de invierno.

"Las familias que quieran hacer una reunión más grande en diciembre, para Año Nuevo, deberían vacunar a sus hijos de 5 a 11 años lo antes posible", dijo Handy.

¿Y qué hay de los eventos con comida a domicilio?

Desde el año pasado, los expertos han aprendido más sobre cómo se propaga el COVID-19. Al principio de la pandemia, la gente limpiaba y limpiaba meticulosamente las superficies. Pero ahora los expertos saben que el coronavirus se transmite por el aire.

Compartir la comida tiene un riesgo muy bajo, dijo Wender. Si se quiere ser más precavido, hay que lavarse las manos con frecuencia y proporcionar a todos una cuchara individual para servir.

Sin embargo, Handy dijo que sigue advirtiendo sobre las comidas en grupo, porque a menudo las personas están muy cerca unas de otras.

"Si se celebra una reunión con personas de muchos hogares diferentes y se intenta mantener cierto nivel de distanciamiento físico entre las familias, tal vez mesas separadas, es mejor sentarse cuando se come", dijo. "Los potlucks animan a la gente a ponerse de pie y a hablar muy de cerca con los demás mientras reciben su comida. Y si eso es algo que se quiere evitar, entonces desaconsejaría un potluck".

"En cuanto a tocar la cuchara de servir, no me preocupa, y se puede mitigar manteniendo un desinfectante de manos a base de alcohol justo al lado de la estación, donde la gente se frota las manos antes de servirse la comida. Esa es una buena práctica, incluso sin pensar en el COVID-19", añadió Handy.

¿Pueden las personas inmunodeprimidas acudir con seguridad a las reuniones de amigos y familiares?

Wender dijo que lo más seguro es evitar las grandes multitudes.

Si está inmunodeprimido, debe estar seguro de que se reúne con personas totalmente vacunadas, y también debe recibir una dosis adicional de COVID-19 para reforzar su sistema inmunitario. Los invitados también deben hacerse la prueba entre tres y cinco días antes de la reunión y aislarse antes del evento.

Rudolph añadió que las actividades al aire libre son más seguras, y que cuando se está en el interior, la gente debe llevar mascarillas. Si un miembro de la familia está inmunodeprimido, debe tomar precauciones, dijo.

"Mi familia es muy pequeña, así que no se reúne mucha gente. Pero si alguien está muy enfermo, tal vez sólo quieras que haya uno o dos hogares más y no quieras un evento familiar multigeneracional", dijo Rudolph.

¿Y las personas que viajan en avión o en tren?

Aunque hay obligación de llevar mascarilla en los trenes y aviones, hay cierto riesgo asociado a los viajes, y es importante tomar algunas precauciones, dijo Wender.

"Creo que la gente está siendo un poco descuidada con algunos de los comportamientos de viaje que yo mismo he visto en los aeropuertos", dijo.

"He visto ciertos restaurantes en los aeropuertos donde la gente se sienta literalmente al lado y se quita las máscaras cuando está comiendo. He visto a gente que no se preocupa por las máscaras. No puedo dejar de insistir en que las mascarillas deben cubrir tanto la boca como la nariz. Siempre intento recordar a la gente: "¿Te has hecho la prueba de COVID? La mayoría de la gente lo ha hecho. Les digo: '¿Cómo hicieron la prueba?' 'Me pusieron un hisopo en la nariz'. Bueno, ahí es donde vive el virus. A COVID le encanta la nariz, así que asegúrate de tenerla cubierta, tanto para tu propia protección como para la de los demás", explica Wender.

Mientras se viaja, dijo, es aconsejable llevar una doble máscara o una máscara N-95. Wender también aconseja no comer en el aeropuerto y, si lo hace, pedir comida para llevar y comer en una zona aislada.

"Sabemos que el propio avión está muy bien ventilado. Llevan aire fresco. Sabemos que la transmisión en los aviones parece haber sido muy, muy baja, aunque es imposible rastrear perfectamente de dónde emanaron los casos de COVID", dijo.

"Así que mantén la precaución, no importa lo que la gente esté haciendo a tu alrededor, ya sea con doble máscara o usando una de esas máscaras más protectoras. Y, de nuevo, a menos que vayas a estar en un vuelo muy largo, no hay realmente ninguna razón para aceptar ese servicio de bebidas cuando llegue. Si estás lo suficientemente bien y sano, yo renunciaría al servicio de bebidas. De nuevo, no estás viajando por tu cuenta y riesgo, sino que vas a reunirte con un grupo de personas, y el objetivo es mantener a todos a salvo".

Handy aconseja a las personas que no están vacunadas, a las que tienen hijos que no están vacunados y a las que están inmunodeprimidas que se queden en su localidad durante las fiestas de este año.

¿Qué pasa con los casos de ruptura?

Las vacunas no son 100% efectivas contra el contagio del COVID-19, pero eso no significa que no funcionen. Las vacunas son muy eficaces para prevenir enfermedades graves y la muerte.

"Es mucho menos probable que se contraiga el COVID si se ha vacunado. El riesgo es 12 veces mayor en las personas no vacunadas, y 20 veces mayor de morir de COVID en los no vacunados en comparación con los vacunados", dijo Wender. "Así que la vacunación ofrece una excelente protección contra el contagio del virus, pero no es perfecta, y hay personas vacunadas que pueden infectarse. Esta es una buena oportunidad para reiterar que, si le corresponde una vacuna de refuerzo y es elegible, hágala ahora, idealmente dos semanas antes de la reunión."

Si los invitados vacunados se someten a la prueba antes de la reunión y evitan otros eventos sociales durante los 10 días previos a la misma, es menos probable que se produzcan infecciones, dijo.

Incluso si todo el mundo está vacunado, un evento siempre será más seguro si el número de invitados es limitado, así como el número de hogares de los que proceden las personas, dijo Rudolph. El aire libre es más seguro que el interior, y si está dentro, es una buena idea abrir las ventanas, dijo. Mantener la distancia física también es importante, dijo.

En general, los casos de ruptura siguen siendo sólo una pequeña fracción de los casos, y el riesgo puede depender de la edad. Por ejemplo, las personas mayores son más propensas a tener un sistema inmunitario debilitado. Según el Departamento de Salud Pública de Filadelfia, el riesgo de que una persona vacunada contra la enfermedad contraiga una infección es inferior al 1%. El mayor riesgo de complicaciones graves, hospitalización y muerte entre los vacunados se da en las personas mayores de 70 años.

"Definitivamente se ve una tendencia en la que en general no hay un riesgo muy grande de infección avanzada. Sin embargo, podría estar subestimado porque las personas son asintomáticas o tienen síntomas leves y nunca se hacen la prueba", dijo Rudolph.

"Pero, en general, estas complicaciones graves son muy poco probables, y aumentan progresivamente en función del grupo de edad y de la prevalencia de comorbilidades, como la diabetes y las enfermedades respiratorias preexistentes, como la EPOC, y también en personas de edad avanzada o inmunodeprimidas", señaló. "Las vacunas van muy bien, pero determinados tramos de individuos tienen riesgo de infecciones graves".