En la década de 2010, la epidemia de VIH afectó más a los hombres negros, hispanos y latinos

La CDC han informado de que la actual epidemia de VIH en Estados Unidos fue más grave entre los hombres homosexuales y bisexuales negros, hispanos y latinos en la década de 2010.

Las nuevas infecciones por el VIH entre los hombres homosexuales y bisexuales de raza blanca experimentaron un descenso durante el mismo periodo entre 2010 y 2019. Las infecciones se redujeron en unos 2.400 casos.

En la década de 2010, las infecciones por VIH se mantuvieron algo estables entre los hombres homosexuales y bisexuales negros. La tasa de infecciones aumentó en los hombres homosexuales y bisexuales hispanos y latinos en unos 1100 casos.

Los datos revelan que estas cifras crecientes se produjeron a pesar de los importantes avances en la prevención del VIH, en concreto los tratamientos de profilaxis previa a la exposición (PrEP).

Los CDC creen que los datos registrados sugieren que "el alcance desigual de la prevención y el tratamiento del VIH y los mayores niveles de estigmatización alimentan estas preocupantes tendencias".

La década de 2020

A finales de la década de 2010, el porcentaje de hombres homosexuales y bisexuales con VIH (que dieron positivo en 2019) era mayor en los individuos blancos que en los pacientes negros.

Sin embargo, el tratamiento de la PrEP se utilizó mucho menos entre los hombres negros, hispanos y latinos con VIH negativo que entre los individuos blancos.

De cara al futuro, los CDC y otros grupos esperan que la aprobación por parte de la FDA de la inyección de la PrEP, Apretude, suponga un avance.

La inyección PrEP es un tratamiento preventivo aprobado por la FDA que se toma antes de la exposición. La inyección se administra cada dos meses, y tiene algunas cualidades únicas respecto a los tratamientos con píldoras diarias.

Los pacientes que utilicen Apretude comenzarán el tratamiento con dos inyecciones iniciales, administradas con un mes de diferencia, antes de pasar al programa bimensual.

En 2019 -después de que se recopilaran los datos aquí mostrados- el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos lanzó la iniciativa Ending the HIV Epidemic in the U.S. (EHE).

La iniciativa EHE tiene como objetivo reducir la tasa de infecciones por VIH en un 90% para 2030.

Para que esto ocurra, el 95% de las personas con VIH deben ser diagnosticadas y el 95% de las infecciones identificadas deben lograr la supresión viral.