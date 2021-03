Trans Los Angeles, una película repleta de talento queer latinx

Llega esta semana a las salas una propuesta repleta de grandes artistas queer latinxs para representar fragmentos de similares o contrapuestos universos entre las calles de Los Angeles.

Trans Los Angeles es una antología compuesta por cuatro cortos dirigida y escrita por el director transgénero Kase Peña. Cada uno de ellos aborda la existencia cotidiana de distintos personajes trans.

Carmen Carrera, Stephanie Beatriz y YaYa Gosselin forman parte del elenco en el corto Period, que se centra en Vergara (Carrera) cuando justo sale de la cárcel y consigue un trabajo parcial de cuidadora de una niña pequeña (Gosselin). Paralelamente, prosigue con el trabajo sexual que es lo que la llevo entre rejas en primer lugar.

Es claramente una apuesta por lo queer de un director con una trayectoria muy dirigida a contar historias descarnadas y honestas, pero que no deja de ser una sorpresa en el más amplio panorama de Hollywood.

Es un trabajo de la propia productora de Peña, Trans Los Angeles LLLC, junto con Evelyn Martinez y Kristi Lugo, que también trabajaron codo con codo en otra corto adquirido por HBO, Full Beat.

Carmen Carrera es una icono transgénero y conocida activista que apareció en RuPaul’s Drag Race, en su spin-off RuPaul’s Drag U y en la comedia Brooklyn Nine-Nine. Volveremos a verla antes que termine el año junto a Lin-Manuel en el musical In The Heights.

Carmen Carrera, Stephanie Beatriz and YaYa Gosselin have joined the ensemble cast of Kase Peña’s debut feature TRANS LOS ANGELES.



The anthology film takes place in different parts of LA, offering a glimpse into the daily life of a different Trans character. pic.twitter.com/ljJ7ybRw2J

— Screen Queens (@screenqueenz) March 24, 2021