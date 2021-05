Polémica en los Globos de Oro: la HFPA se queda sin apoyos por falta de diversidad y ética

Durante los últimos cinco días una serie de pequeños boicots y protestas contra la organización de los Globos de Oro ha acabado por dejarles sin apoyos de canales, productoras y distribuidoras, así como también han perdido su principal plataforma de emisión en televisión tras más de setenta años.

Las principales quejas son la falta de votantes negros, la falta de transparencia y una propuesta de reforma que llega tarde y luce insuficiente.

Este último capítulo empezaba el 6 de mayo cuando la organización de los Globos de Oro, Hollywood Foreign Press Association (HFPA) presentaba su plan de acción tras las campanadas de polémica de los meses anteriores. Su finalidad era la de potenciar la diversidad y transparencia abriendo la membresía a periodistas de minorías étnicas en un 50% durante los próximos 18 meses.

El plan ha resultado insuficiente a todas luces ya que un día más tarde las productoras de Netflix y Amazon alzaban la voz prometiendo una ruptura si las medidas no resultaban más eficientes. Por ello ya adelantaron que paralizarían todas sus actividades con la HFPA hasta que no solucionaran sus problemas.

"Escuchamos sus preocupaciones sobre los cambios que nuestra asociación necesita hacer y queremos asegurarles que estamos trabajando diligentemente en ellos. Nos encantaría reunirnos con ustedes y su equipo para que podamos revisar las acciones específicas que ya están en marcha. Un diálogo abierto ayudará a abordar estas preocupaciones lo más rápido posible", respondían por parte de la organización.

“... facing sexist questions/remarks by certain HFPA members bordered on sexual harassment. It is the reason why I, for many years, refused to participate in their conferences. HFPA is an organization that was legitimized by the likes of Harvey Weinstein.”https://t.co/DX8qoOporr

— Ava DuVernay (@ava) May 8, 2021