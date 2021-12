Penélope Cruz fue homenajeada en el MoMa

Ya en octubre, el MoMa anunció que realizaría un homenaje a la actriz Penélope Cruz, luego de maravillar al público y cuyo papel en “Madres paralelas” la ha cimentado como “una artista de importancia global”. El pasado martes se realizó la gala en homenaje a la actriz y asistieron muchas figuras del entretenimiento.



El MoMA realizó este tributo a la actriz y resalta que es la primera actriz española en haber ganado un Óscar a mejor actriz de reparto en 2009 por su papel en “Vicky Cristina Barcelona”.

El reconocimiento a Cruz llega a una década de que el MoMA rindiera el mismo homenaje al director que le diera las oportunidades más importantes de su carrera, Pedro Almodóvar.

“Yo no estaría aquí esta noche, siendo homenajeada por el MoMa, si no hubiera tenido el privilegio de trabajar con directores brillantes que me han inspirado, enseñado, ayudado a crecer, como artista y como persona. Les quiero dar las gracias a todos esta noche, y especialmente a mi Pedro”.