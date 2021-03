Los Globos de Oro de ‘Schrödinger’: La diversidad en la gala estaba tan muerta como viva

Hace semanas que rondaban las acusaciones de absoluta falta de diversidad de la Asociación de Prensa extranjera en Hollywood (HFPA) que, más allá del privilegiado sistema de lobbies contra el que se ha venido objetando habitualmente, debía sumarse el racismo de la falta de periodistas negros en el HFPA.

Las presentadoras de la gala debieron salir al rescate en más de una ocasión y, aunque los premios fueron de los más variados, no brillaron lo suficiente como para tapar los mencionados defectos ni para dejar de parecer una videollamada muy larga para la gala de la 78ª edición de los Globos de Oro, que estuvo presentada por las comediantes Tina Fey y Amy Poehler en un evento virtual entre Nueva York y Los Ángeles.

Es relativamente famoso el experimento de de mecánica cuántica de Schrödinger en el que hay un gato que está simultáneamente vivo y muerto dentro de una caja. En dicha paradoja solo podrá saberse si el gato está vivo o muerto abriéndola. ¿Encontraremos la diversidad dentro de la caja si la destapamos?

Nomadland

La directora chino-estadounidense Chloe Zhao brillaba ayer al lograr el galardón a Mejor Película y Mejor Dirección con la cinta social de Nomadland. Coronando así de un modo distinto La película, protagonizada por una colosal Frances McDormand -Three Billboards Outside Ebbing, Missouri-, aborda en la cinta las fluctuaciones de los temporeros precisamente en un momento en el que, desde ciertos medios, se ha realzado la importancia de ciertos trabajadores esenciales desde la periferia.

Zhao (Pekín, 1982) es la encargada de uno de los futuros estrenos cósmicos de la Casa de las Ideas, Eternals, que se espera para 2021 y debutó como directora en Sundace en el año 2015 con Songs My Brother Taught Me. Más tarde, en 2017, fue premiada en Cannes por The Rider.

Chloé Zhao takes home the award for Best Motion Picture Director for Nomadland. #GoldenGlobes pic.twitter.com/YvPeTUvn1b — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Otra recompensa de la velada fue para los estudios Pixar, que vieron la ambición desmedida de Soul premiada como Mejor largometraje animado y Mejor Banda Sonora.

Dentro de las predicciones venía también el doble reconocimiento para Sacha Baron Cohen, quien con la segunda parte de las aventuras de su famoso personaje, Borat Subsequent Moviefilm, triunfó como comedia y como actor, mención que seguro no será del agrado de Rudy Giuliani.

Controversia en lengua extranjera

Otros galardones diversos de la velada que escapan a lo que nos tenían habituados son el reconocimiento dentro de Mejor película de habla no inglesa a Minari: Historia de mi familia, que ya había triunfado en Sundace. La controversia viene cuando se trata de una película estadounidense, que no suelen ser las premiadas en esta categoría. Aunque el film está en su mayoría en coreano esto abre todo un nuevo debate: ¿contaría como nominable en esta categoría una película americana grabada en boricua?

Lee Isaac Chung como guionista y director cuenta la historia de una familia surcoreana migrante a la zona rural de Arkansas.

Abriendo al fin la caja: premiados afroamericanos

Sin embargo el premio a la Mejor actriz dramática sí se le escapó a Frances McDormand y fue imprevistamente para Andra Day, encarnando a la diva en Los Estados Unidos contra Billie Holiday.

El recientemente difunto actor Chadwick Boseman recibió un premio póstumo por su papel en Ma Raine’s Black Bottom y fue su mujer la encargada de recoger el premio y dedicar una palabra a grandes artistas ausentes de las últimas décadas. Un discurso emotivo de Taylor Simone Ledward que está dando la vuelta en redes sociales. También Lee Isaac Chung pronunció un sentido discurso junto a su hija pequeña.

Puede que los premios hayan funcionado como una caja de Schrödinger haciéndonos dudar sobre si la diversidad del galardón estaba realmente viva o zombificada en función de interpretaciones mediáticas pero nosotros no podemos dejar de apuntar, por ejemplo, la falta de actores y guionistas latinos para representar algunas de las realidades de las que forman parte intensamente activa. También por supuesto que el jurado y la estructura del galardón seguirán siendo los mismos.

A continuación la lista con todos los premiados:

Mejor película – drama

Nomadland

Mejor actriz en una película – drama

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Mejor actor en una película – drama

Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

Mejor directora

Chloe Zhao, Nomadland

Mejor película - musical o comedia

Borat Subsequent Moviefilm

Mejor actor en una película - musical o comedia

Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm

Mejor actriz en una película - musical o comedia

Rosamund Pike, I Care A Lot

Mejor actriz secundaria en una película

Jodie Foster, The Mauritanian

Mejor actor secundario en una película

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Mejor miniserie o película para TV

The Queen's Gambit

Mejor actriz en una miniserie o película para TV

Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit

Mejor actor en una miniserie o película para TV

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Mejor actor secundario en una serie, miniserie o película para TV

John Boyega, Small Axe

Mejor actriz secundaria en una serie, miniserie o película para TV

Gillian Anderson, The Crown

Mejor película de habla no inglesa

Minari (Estados Unidos)

Mejor serie de televisión – drama

The Crown

Mejor actor en una serie de drama

Josh O'Connor, The Crown

Mejor actriz en una serie de drama

Emma Corrin, The Crown

Mejor serie de televisión - musical o comedia

Schitt's Creek

Mejor actriz de televisión - musical o comedia

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Mejor actor de televisión - musical o comedia

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Mejor largometraje animado

Soul

Mejor guion – película

The Trial of the Chicago 7

Mejor canción original – película

Io Si (Seen) - The Life Ahead

Mejor banda sonora – película

Soul - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Premio honorífico Cecil B DeMille

Jane Fonda

Premio honorífico Carol Burnett

Norman Lear