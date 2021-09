Los 27 años del debut de "Friends" y las problemáticas que no veíamos antes

Luego de 27 años del primer capítulo de “Friends”, la serie sigue siendo un éxito. La emblemática serie de los 90’s reúne a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer como el grupo de amigos más famosos del Central Perk. A pesar del tiempo, la serie sigue tan vigente como siempre, aunque algunas cosas de la historia, hoy encontramos problemáticas.

La sitcom sigue a seis amigos -Mónica, Chandler, Joey, Rachel, Phoebe y Ross- que, tras mudarse e instalarse en Manhattan, comparten su día a día. Y aunque la serie haya sido criticada por su falta de diversidad en el reparto, por sus bromas gordofóbicas contra el personaje de Mónica, y por algunos comentarios misóginos y homofóbicos, gran parte del éxito de “Friends” se debe a la frescura con la que presentó otros temas rompedores para la época.

Hace 27 años, la televisión no se esperaba ver una pareja lésbica criando a un niño. Carol, quien fue la primera esposa de Ross, le confesó que era lesbiana y que tenía una relación con otra mujer, además de estar embarazada de su hijo. De ahí en adelante, la serie presenta momentos que la audiencia de esa época no se esperaba. El conflicto inicial de Ross al no sentirse parte del embarazo y luego de la crianza de su hijo, el rechazo hacia Susan, la pareja de Carol, y la negación hacia ella como parte de la crianza de Ben, su hijo.

Por otro lado, Chandler es un personaje que pone sobre la mesa muchos temas que, probablemente en el momento, no reparamos sobre su importancia. Su miedo al compromiso, y la necesidad de afecto a partir de la falta de atención de sus padres. Tener una madre transgénero tampoco era algo común de ver en las pantallas, y aunque ni la relación ni el personaje se hayan desarrollado en la serie, sentó un precedente en la televisión de los 2000.

Desde el humor, la serie abordó temas que ningún otro programa estaba tocando, por miedo a cómo sería recibido por el público (y probablemente por cuidar el rating). Pero “Friends” con sus errores incluidos, es una de las series más icónicas de los últimos tiempos.