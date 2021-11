Lauren Sánchez, más que la novia de Jeff Bezos

En los últimos días, Lauren Sánchez, la pareja de Jeff Bezos se hizo viral por el video en el que aparece coqueteando con el actor Leonardo DiCaprio durante el LACMA Art+Film Gala en Los Ángeles, y Bezos también lanzó una graciosa ‘advertencia’ a DiCaprio.

Como ocurrió en 2019, cuando se conoció de la relación entre la expresentadora y el billonario, Sánchez nuevamente se convirtió en trending topic en las últimas horas como la novia de Jeff Bezos, pero esta mujer de 51 años tiene un largo recorrido en la televisión y es la dueña de su propia empresa de aviación.

Lauren Sánchez, tiene raíces mexicanas, nació en Albuquerque, Nuevo México en diciembre de 1969. "Venimos de la nada. Dormía en la parte de atrás del coche de mi abuela mientras ella limpiaba casas”, le contó a The Hollywood Reporter en 2017. Se mudó a California a estudiar periodismo y allí empezó su carrera en los medios, trabajó en Fox Sports y en otras cadenas de radio y TV.

Fue la primera hispana en presentar las noticias del Canal 13 de Los Ángeles,y llegó a tener su propio programa llamado Good Day L.A., con el que ganó un Emmy.

Su carrera continuó como presentadora del reality ‘So you think you can dance’ y también ha tenido papeles secundarios en el cine como en ‘The fight club’ y ‘Ted 2’.

A pesar de su éxito en la pantalla, en 2017 decidió seguir el sueño y otro recuerdo de su infancia y fundó la empresa especializada en grabaciones aéreas llamada Black Ops Aviation, uqe ha participado en producciones como Dunkirk, de Christopher Nolan, y Miss Bala, de la directora de Twilight, Catherine Hardwicke.

El padre de Sánchez era instructor y mecánico de helicópteros. De hecho, ella afirma que creció en un hangar, pero sin tener idea de aviación. Solo fue hasta 2011 que mientras era reportera empezó a pilotar. En 2016 consiguió su licencia, y un año después abrió su propia compañía.

Empoderarse en un negocio tan ‘masculino’ como la aviación la inspiró para ayudar a otras mujeres que quieren abrirse camino en la industria. No hay nada físico en pilotar un helicóptero. Puedes ser alto o bajo. No hay ninguna razón por la que las mujeres no puedan hacerlo", afirma, por eso creó una beca para jóvenes que quieran entrar en el mundo de la aviación.