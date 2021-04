La Revolución y la Tierra, el documental más visto del cine peruano y más reproducido durante la campaña electoral

La revolución y la tierra es el documental más visto de la historia del cine peruano, y ahora es también el “más pirateado”. Las reproducciones en Youtube durante la campaña electoral llegaron a superar las 100 000 visualizaciones en un solo día luego de que el canal estatal decidiera reprogramar su estreno en televisión abierta tras recibir las quejas de los sectores más conservadores del país.

El documental La Revolución y la Tierra ha sido un trabajo de cuatro años de investigación del director Gonzalo Benavente y muestra la llegada de Juan Velasco Alvarado al poder para instaurar la Reforma Agraria en 1969, una parte de la historia que según el propio director de la película, a muchos políticos les conviene que los peruanos no conozcan. “La historia nunca está escrita en piedra. Siempre es un campo de batalla y, lamentablemente, ha sido utilizada de manera interesada por muchos grupos políticos a lo largo de nuestra República. A muchos les conviene que no sepamos nuestra historia”, afirma.

“Nosotros no escondemos que es un documental político. Sin embargo, no es partidista, en el sentido que no apoya a ningún candidato o partido político en particular”.