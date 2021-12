La muerte de Verónica Forqué, conmociona España

La reconocida actriz cómica Verónica Forqué, una de las imágenes más importantes del cine español y una de las “chicas Almodóvar”, se quitó la vida el pasado lunes a los 66 años. La noticia ha conmocionado al mundo de la cultura en España, llenándolo de tristeza por un lado, pero también poniendo sobre la mesa la necesaria conversación sobre la salud mental.

La actriz fue hallada sin vida en su domicilio de Madrid, por los servicios sanitarios que se acercaron luego de haber recibido un aviso telefónico por intento de suicidio. Verónica había pasado una difícil depresión en 2014, año en el que falleció su hermano Álvaro, y en el que se separó de su compañero de más de 34 años, el director Manuel Iborra. Veronica deja a su única hija, María, también artista, y su mayor apoyo durante sus momentos difíciles.

La actriz pasó por el programa concurso, “Masterchef”, reality show que abandonó, agotada por el esfuerzo y en el que su visible comportamiento errático generó muchas críticas hacia la actriz. “Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y, si no puedo más, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo: necesitas parar”, dijo antes de abandonar el reality.

¿Qué ha pasado con Verónica Forqué? La aspirante ha dejado un mensaje explicando su cansancio y su retirada hasta que se recupere https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/JwJ4WKbcR9 — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

A lo largo de su carrera, Forqué participó en películas míticas como “La vida alegre”, “Sé infiel y no mires con quién”, "¿Qué he hecho yo para merecer esto?” o “Kika”, y se convirtió en una de las mejores actrices de comedia en los años ochenta.

Pedro Almodóvar, director con quien trabajó en diferentes producciones lamentó su pérdida inmediatamente luego de conocerse la noticia, remarcando que Verónica fue “una actriz extraordinaria y una persona insustituible”.

“De toda la familia de El Deseo, nos gustaría enviar todo nuestro amor a la familia de Verónica en estos momentos tan dolorosos. El vacío que deja en nuestras vidas y nuestro cine es irrecuperable”

Adiós Verónica Forqué pic.twitter.com/UrBujezggh — Pao Ugaz (@larryportera) December 14, 2021

El mundo de las artes ha perdido una grande.