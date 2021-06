La actriz Isabela Merced habla sobre la importancia de mantener las raíces

La joven actriz de origen peruano, Isabela Merced, pone la voz a la protagonista de la película Spirit Untamed. Conocida como “Lucky”, la pequeña es huérfana y durante un verano en el sur de los Estados Unidos descubre que su madre fue una estrella del rodeo. Es gracias a su nueva amistad con un caballo llamado Spirit que Miguelita conecta con sus raíces familiares.

“Ahora que el mundo es una mezcla de culturas, estas historias son más comunes. Es algo que siempre pasa con los hijos de inmigrantes: tienen que asimilar la cultura donde viven pero sin perder las raíces”.

La actriz y cantante de 19 años cuenta sentirse identificada con el personaje que interpretó en la película animada. “Tengo mucho en común con el personaje porque yo crecí en Estados Unidos pero mi mamá es peruana. Antes hablaba más español que inglés, luego entré en la escuela, hablé más inglés y me ajusté a esta forma de vida. Pero mantengo mi conexión con Perú y mi familia que aún vive allí”, asegura.

Son justamente los personajes biculturales, los que han permitido a Isabela abrir su camino en Hollywood. La recordamos en Dora the Explorer, película que protagonizó junto a Eugenio Derbez y Eva Longoria. Spirit Untamed que se estrena en cines este viernes se basa en la serie de Netflix Spirit Riding Free, que a su vez recuperó parte de la trama de la película de 2002 Spirit: Stallion of the Cimarron, nominada al Óscar a mejor cinta de animación.

“Pero esta es una generación completamente diferente”, añade Merced sobre el giro latino de la trama.

Isabela cuenta que artistas como Eiza González, Becky G y Danna Paola han sido a la vez inspiración y una manera de reconectar con su latinidad en los Estados Unidos. Mujeres de origen latinoamericano que se han convertido en referentes a quienes admirar y compañeras que la animan a continuar en su camino por Hollywood y la industria musical.

“Trabajar con los latinos siempre es una fiesta y son muy amables. No puedo esperar más para poder hablar de mi personaje”, afirma la actriz.