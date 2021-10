Kali Uchis participará en la banda sonora de la próxima miniserie 'Maya and the Three', de Jorge R. Gutiérrez

La artista ganadora del Grammy Kali Uchis ha lanzado un nuevo single para la próxima miniserie de Netflix de Jorge R. Gutiérrez, Maya and the Three.

"If It Is To Be" es un single enérgico con un agudo sentido de la aventura. La nueva canción fue creada específicamente para la banda sonora de la serie.

Maya and the Three es una serie de fantasía sobre la magia, con influencias de la mitología azteca, maya e inca y de las culturas caribeñas modernas.

Ambientada en un entorno ficticio y fantástico, la miniserie se desarrollará en nueve episodios.

El nuevo single ha sido escrito, de forma bilingüe, por Paul Williams y Gustavo Santaolalla. En el vídeo de la canción se muestran imágenes de la serie:

La voz de Uchis brilla en la nueva canción, llevando el tono de Maya y los Tres, compactado en un solo.

"If It Is To Be" muestra una letra de feminidad y guerrero, con un fuerte énfasis en los temas del destino y la mitología que será central en la historia.

Maya and the Three será un estreno exclusivo de Netflix del director Jorge R. Gutiérrez.

Gutiérrez dirigió en 2014 El libro de la vida y creó la serie de Nickelodeon de finales de los años 2000, El Tigre: The adventures of Manny Rivera.

La miniserie contará la historia de Maya -interpretada por Zoe Saldana-, que está a punto de celebrar su decimoquinto cumpleaños dentro de los "cuatro reinos": un lugar donde la magia se encarga de hacer girar el mundo del personaje.

El consuelo de la protagonista se acaba cuando los Dioses del Inframundo llegan para informarle de que debe renunciar a su vida ante el Dios de la Guerra para ocultar un secreto familiar.

Maya deberá entonces embarcarse en un viaje para cumplir una antigua profecía y salvar a la humanidad.

Cada episodio de la nueva miniserie estará disponible en Netflix a partir del 22 de octubre, ofreciendo una experiencia narrativa apta para la mayoría de los públicos.