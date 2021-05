Inti, la Drag Queen boliviana que participa en la primera edición del Drag Race España

Desde hace más de una década, la estrella más importante en la escena drag mundial, RuPaul, produce, conduce y es juez de su reality RuPaul’s Drag Race. El programa lleva 13 temporadas en los Estados Unidos y además la franquicia se ha extendido al Reino Unido, Canadá, Tailandia, Holanda y recientemente a España. La nueva versión contará con la participación de 10 drags residentes en España, entre ellas Inti, una drag de 20 años de origen boliviano no binaria.

Inti nació en La Paz y emigró con su madre a España cuando tenía 3 años. Su personaje drag aparece en el 2018, cuando inspirado en el programa RuPaul y jugando con el maquillaje crea a Inti como drag para participar en un show de Putochinomaricón, cantante, artista y activista LGTBI.

Inti brilla como el sol (significado de su nombre en quechua) y cuenta sobre su nombre que lo eligió como “un reclamo a mis raíces. Surge porque como voy viviendo en España por 17 años, nunca pude volver a Bolivia, al principio por papeles y después por razones de dinero. Por eso trato de conectarme con todos los recursos que tengo con mis raíces, soy un niño en la diáspora que trata de reconectarse”, afirma.

Inti es una extensión de su personalidad, una forma más creativa y retadora de mostrarse, usando su propio cuerpo como lienzo para pintar lo que siente y piensa. Cuenta que el proceso para participar en el show fue bastante orgánico. “Fue un poco el destino. Yo tenía la sensación de que si colgaba más cosas, iba a pasar algo. Entonces empecé a subir posteos a Instagram en drag y de repente salió la noticia de que iba a haber Drag Race en España. Mira que casualidad. Pasó un mes y salió el casting. Una amiga me la envió y dije 'bueno, me voy a apuntar a ver qué tal'. Justo mientras me apuntaba, me estaban llamando (los de la producción del programa). Entonces, ellos me interesaban a mí y yo les interesaba a ellos”, cuenta.

La comunidad boliviana ya se ha hecho notar en las redes sociales mostrando su apoyo. “Es muy fuerte, es la mejor gente del mundo. Hay mucho amor, no me lo esperaba, Hice este programa imaginando que solo sonaría en España, pero hay mucha gente que se siente feliz por mí. Lo hice un poco por eso, para ser una representación de los bolivianos y los indígenas”.

Drag Race España se estrena el 30 de mayo en ATRESplayer PREMIUM. La reconocida drag Supremme de Luxe será la maestra de ceremonias y estará acompañada en el jurado por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking.

Junto a Inti participan Arantxa Castilla-La Mancha, Carmen Farala, Dovima Nurmi, Drag Vulcano, Hugáceo Crujiente, Inti, Killer Queen, Pupi Poisson, Sagittaria y The Macarena.