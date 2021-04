Fallece Felix Silla: cuerpo y alma de Primo Eso en los Addams

El actor Felix Silla fallecía el viernes por un cáncer de páncreas tal y como informaba su amigo Gil Gerard en Twitter.

Le habías visto actuar oculto tras una peluca de cuerpo entero, balbuceando y con los ojos ocultos tras unas gafas de sol. Y pese a no haber visto un centímetro de su piel bien seguro que no lo habrás olvidado y es que interpretaba a Primo Eso en la famosa serie de The Addams Family de los sesenta.

Felix died just a few hours ago and the only good I can draw from his passing is that he didn’t suffer any longer. I will miss him terribly, especially the great time we had at our panels. Just him telling me to ,” go ‘ f ‘ myself”. — Gil Gerard (@Gil_Gerard) April 16, 2021

Si el Más Allá tiene algo de sentido del humor cabría imaginar un puñado de celestiales Primos Eso bailando al son de la famosa melodía de piano con chasquidos, escrita por Vic Mizzy, que inmortalizara su papel como estrella del elenco pop que han supuesto desde el siglo anterior los Addams.

Silla vivía desde 2003 en Las Vegas, donde ha fallecido dejando a su mujer Sue y dos hijas. Su hijo Michel falleció en noviembre del año anterior.

Su historia se remonta sin embargo a Italia, donde nació en 1937 (Roccacasale) y empezó a salir de gira con el circo Ringling Bros antes de entrar en el circuito de televisión.

Fue así cómo, mudado ya a los Estados Unidos en 1955, acabó actuando en diecisiete episodios de la serie original de 1965 a 1966, basada en las caricaturas de Charles Addams para The New Yorker.

Su papel era el de uno de los familiares secundarios como lo fuera la madre de Morticia y el segundo tío junto al famoso Fétido/Lucas, que no aparecía en las tiras originales y fue idea del productor del programa.

Desde entonces participó en muchos otros proyectos, muchas veces también disfrazado, mostrando que su talento era sumamente transversal: Bonanza, Battlestar Gallactica, The Dukes of Hazzard, Star Trek, Planet of the Apes, Spaceballs o Batman Returns.

De entre todos esos papeles el de Primo Eso no era el único completamente peludo. También interpretó la raza conocida como ewoks del universo de Star Wars en su Episodio 6. Return of the Jedi.

Las redes sociales se llenaron de fotos de convenciones y agradables recuerdos de seguidores que también recuerdan papeles más freak como el robot que interpretó en Buck Rogers in the 25th Century o el villano de The Black Bird.

En definitiva, una riquísima filmografía apreciada por todo tipo de amantes del cine.