Conoce los lanzamientos de series y películas para este fin de año

Con la temporada navideña y el fin de año, cada vez son más las personas que buscan relajarse viendo series o películas desde la comodidad de su casa.

Aquí les presentamos diez películas y series que no se pueden perder para esta temporada decembrina.

1. Encanto en Disney+

Luego de estar en la gran pantalla, esta película animada inspirada en Colombia llega este viernes 24 a la plataforma de Disney+.

La nueva película de animación de Disney es la increíble historia de una joven sin poderes y su familia, que, curiosamente, todos tienen cualidades mágicas. La cinta, dirigida por Byron Howard y Jared Bush, llega por fin a la plataforma tras su estreno en cines el pasado mes de noviembre.

2. No mires arriba

Adam McKay dirige esta cinta en torno a unos científicos que intentan advertir al mundo que un asteroide se dirige a la Tierra con bastantes posibilidades de impactar. Se verán desesperados cuando se encuentren que nadie les hace caso.

3. Emily in Paris en Netflix

Emily Cooper, una joven ejecutiva de marketing de Chicago, es contratada para proporcionar una perspectiva estadounidense en una empresa de marketing en París.

Esta exitosa serie llega a su segunda temporada que estrena hoy martes 22.

4. Todas las criaturas grandes y pequeñas en Movistar+

Esta miniserie de 7 capítulos narra las aventuras conmovedoras y divertidas de un joven veterinario rural que vive y trabaja en Yorkshire Dales en la década de 1930.

5. Aquellos maravillosos años en Disney+

Esta serie es un remake de aquella que fue un referente en la cultura de los 80. Se mantuvo seis temporadas en antena en ABC, en las que ganó varios de los premios más prestigiosos de la industria y una nominación al Emmy como mejor actor protagonista para Fred Savage con solo 12 años, que ahora vuelve como director y productor.

6. And just like that de HBO Max

Temporada 1. Tres de las cuatro protagonistas de ‘Sexo en Nueva York’, Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) vuelven a reunirse para mostrar cómo la vida y la amistad a los 50 pueden ser aún más complejas que a los 30. La cuarta protagonista del grupo original, Samantha (Kim Cattrall), no aparece en esta secuela.

7. The Witcher en Netflix

El actor británico Henry Cavill vuelve a ponerse en la piel de Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos que lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas suelen ser más malvadas que las bestias. La serie está basada en la exitosa saga de libros de fantasía homónima escrita por el novelista polaco Andrzej Sapkowski.

8. Seduciendo a un asesino de HBO Max

Miniserie. Producción de cuatro episodios basada en hechos reales y que narra la operación encubierta de la policía de Londres para atrapar a un peligro asesino. En septiembre de 1992, se lleva a cabo la operación Edzell para detener a Colin Stagg, principal sospechoso de un crimen. La detective Sadie trabará amistad con él para enamorarlo y detenerlo.

9. Mar de la tranquilidad en Netflix

Es una serie de ciencia ficción que se ambienta en un futuro donde la Tierra ha sufrido la desertificación. La historia gira en torno a los miembros de un equipo especial enviado para obtener una muestra misteriosa de una instalación abandonada. La estación a la que deben ir es a Balhae Base, en la luna. Allí deben recuperar estas muestras de la instalación con la esperanza de poder salvar a la humanidad.

Su estreno será el 24 de diciembre.

10. Cobra Kai en Netflix

La nueva entrega de la serie secuela de 'Karate Kid' se estrena el 31 de diciembre y trae consigo a una mítica figura de la franquicia: Terry Silver, quien podría causar estragos en la relación padre-hija de los LaRusso.