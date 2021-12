Cómo Álvaro Morte venció el cáncer

Álvaro Morte se ha convertido en uno de los actores españoles con más éxito a nivel internacional gracias al éxito de “La casa de Papel”, serie que protagoniza. Ha sido el propio artista el que ha decidido compartir uno de los episodios más difíciles de su vida y contar cómo logró superarlo.

En una entrevista para Notimex, Morte confesó haber superado un tumor cancerígeno a sus 30 años. A pesar de que no le daban mucha esperanza de vida, 17 años después, el actor triunfa a nivel internacional tras interpretar al “Profesor” en una de las series más vistas de Netflix.

"Cada uno lo hace como puede o como su cabeza se lo permite, pero en mi lucha contra el cáncer me ayudó tener una actitud feliz. Lo peor de una enfermedad es sentirse enfermo. Lo que a mí me funcionó para enfrentarme a ello fue sentirme vivo. Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna… Y no ha pasado nada. No obstante, en ese tiempo pensaba: si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?"