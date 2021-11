cinéSPEAK honra el Mes de la Herencia Nativa Americana con la película "Beans" de Tracey Deer

Este mes, la cineasta Tracey Deer presentará su nueva película, Beans, a través de la organización sin ánimo de lucro cinéSPEAK, con sede en Filadelfia.

Deer es una cineasta de la reserva de Kahnawake, en Quebec, Canadá.

cinéSPEAK proyecta nuevas películas cada semana y estrena nuevas películas independientes. La organización trabaja para presentar películas de todo el mundo que antes eran exclusivas de un estreno limitado en salas de cine.

La película Beans se estrenará a partir de este viernes 5 de noviembre. La película se estrenó originalmente en 2020, y se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) ese mismo año.

Con una duración de poco más de 90 minutos, Beans es el primer largometraje de Tracey Deer. La película está basada en hechos reales.

Beans describe un enfrentamiento de 78 días entre dos comunidades mohawk y funcionarios del gobierno. El suceso tuvo lugar en Quebec, Canadá, en 1990.

La película se ve a través de los ojos de la protagonista, Beans, una niña de doce años que atraviesa la infancia y la adolescencia dentro de una tribu mohawk durante la crisis de Oka, un levantamiento indígena.

Variety describió Beans como una "reflexión reflexiva y conmovedora de alguien que sobrevivió a todo, exigiendo en silencio el reconocimiento no sólo de su tierra, sino de su vida".

La proyección de Beans será presentada por una introducción de la organización comunitaria local We Are the Seeds.

We Are the Seeds es una organización con personal predominantemente indígena centrada en la lucha contra la injusticia y las disparidades raciales, culturales y económicas.

La organización espera reclamar un lugar como pueblo indígena contemporáneo que vive en Filadelfia.

Además de Beans, próximamente se proyectarán diversas películas a través de cinéSPEAK. La lista de proyecciones actuales puede verse aquí.

Ya está disponible la preventa de entradas para la proyección de Beans en cinéSPEAK.