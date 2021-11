Berto Colon, la nueva estrella puertorriqueña

Berto Colón es un puertorriqueño que entrado en sus 40 años decidió dedicar su vida al arte que más ama: la actuación.

Hablamos con esta estrella puertorriqueña para conocer más sobre su vida, sus sueños y sus metas dentro de esta industria que cada día se abre más para los latinos.

La pasión de Colón por la actuación y el teatro comenzó cuando era muy joven y se mudó de Puerto Rico a El Bronx, donde su madre trabajaba como enfermera. Mientras estudiaba High School, jugaba al fútbol americano y consiguió una beca deportiva en la Universidad de Fordham, donde hizo sus estudios en ciencias generales.

Jugando al fútbol, Colón se fracturó la rodilla, y como no podía jugar bien, comenzó a aprovechar el tiempo actuando en pequeñas obras y películas.

“Ahí fue cuando mi sueño comenzó a evolucionar y me tiré a lo hondo”, cuenta el artista refiriéndose a que centró todas sus energías en la actuación. Y fue una gran decisión, porque ese sueño ha ido creciendo hasta convertirse en su modo de vivir.

Una de las participaciones más importantes que ha tenido Berto dentro de su carrera, fue tener un papel dentro de la serie de Netflix ‘Orange is the new black’, donde hacía de uno de los guardias de la serie durante varios capítulos consecutivos.

“OITNB fue el inicio para comenzar a crecer como actor, porque en la serie tenía que basar mi actuación en la lógica y en cómo se comportaría ese personaje”, cuenta Colon sobre su experiencia. “No me daban un guión porque no era regular en la serie, entonces me tuve que basar en mi instinto”.

Luego de esa experiencia, participó de la serie ‘When they see us’, donde siguió consolidando su carrera. Y fue su excelente participación la que le abrió las puertas para formar parte del elenco de la serie Power de Starz Network.

Actualmente, Berto sigue trabajando como parte del Power Universe, ahora como un actor regular que le dará vida al personaje de Lorenzo, un hombre misterioso que trabaja como matón, pero que a la vez es padre y esposo cariñoso. Un personaje que según afirma Colon, “explota” a mitad de temporada con su evolución en la historia.

Sin duda, el sueño de este puertorriqueño se está haciendo realidad, porque tiene la habilidad de interiorizar a sus personajes hasta casi convertirse en ellos.

“Actuar es poder desconectarte completamente de tu vida y poder ser el personaje”, afirmó el actor.

A partir del 21 de noviembre podrán ver a Berto darle vida a Lorenzo en la serie de Starz “Ghost: Book 2", donde actuará de la mano con Mary J. Blige.