Apenas latinos en el spring final hacia los Oscars

Ayer La Llorona tenía al menos un par de buenos nuevos motivos para aumentar su caudal de lágrimas. Y es que pese a las novedades habituales de cada año, el resultado en las nominaciones y por tanto en la carrera final para los Oscars era absolutamente paupérrimo para los latinx.

Algunos periódicos abrían con la nominación de El agente topo de Maite Alberdi como mejor documental, junto a My Octopus Teacher, Time, Crip Camp y Collective.

La cinta trata la soledad en un centro de ancianos mediando Sergio Chamy, quien ingresa como agente secreto doble en una residencia.

Four of five films nominated for Documentary Feature are #DirectedbyWomen! @CripCampFilm by @NicoleNewnham and @JimLeBrecht, @moleagentfilm by @lamaitealberdi, "My Octopus Teacher" by @PippaEhrlich and James Reed, and "Time" by Garrett Bradley! Congrats to all! #OscarNoms pic.twitter.com/G7DjS6s1St

— agnès films (@agnesfilms) March 15, 2021