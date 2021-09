Ida provoca inundaciones récord en el noreste, mientras los tornados y otros fenómenos arrasan la región

Después de aterrizar como huracán de categoría 4 en Luisiana, Ida se dirigió al noreste en la tarde del 1 de septiembre, bajando a categoría 1, pero todavía con lluvias récord y una serie de tornados para la región.

Tanto Nueva York como Nueva Jersey decretaron el estado de emergencia, mientras que todos los condados del sureste de Pensilvania recibieron avisos de tornado.

Al amanecer del 2 de septiembre, partes de Filadelfia quedaron completamente sumergidas bajo el agua, ya que el río Schuylkill subió a niveles no vistos desde 1902.

Se evacuaron los apartamentos cercanos a la orilla del río, los coches quedaron sumergidos bajo la corriente que se tragó la I-76 y se han enviado equipos para bombear el agua, rescatar a las personas varadas en sus casas y coches, y proporcionar otras formas de ayuda.

Más al norte de la ciudad, en Manayunk también se produjeron importantes inundaciones que alcanzaron las calzadas y envolvieron los coches.

The School District of Philadelphia operated on a two-hour delay on Sept. 2, but will be closed to in-person learning on Friday, Sept. 3 as a result of issues caused by the storm.

Sharing pics I found on fb. You believe in #climatechange #globalwarming now? pic.twitter.com/hXyvE9nVQ3 — Katherine for Philly (@Kathy_Gilmore) September 2, 2021

La ciudad de Nueva York, que también experimentó importantes inundaciones, vio cómo las precipitaciones récord alcanzaban Central Park en sólo una hora de la ira de Ida. Las inundaciones atraparon a la gente en sus edificios de apartamentos y coches, y mataron al menos a 12 personas.

En Nueva Jersey, que vio cómo las inundaciones y varios tornados arrasaban los barrios, al menos 10 personas han muerto.

En Pensilvania el número de muertos es actualmente de cuatro y en Connecticut, un policía estatal es la única víctima mortal.

En toda la Costa Este se han registrado más de 45 muertes.

Aunque el tiempo fue bueno el 2 de septiembre, el sol también brilló en lo que será un importante esfuerzo de recuperación.