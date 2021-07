La mejor birria de Filadelfia

Mucha gente cree que la comida es una forma de descubrir otra cultura.

Eso es especialmente cierto en lo que se refiere a descubrir las múltiples capas de la herencia y costumbres mexicanas.

En México hay 32 estados, cada uno con su cocina distintiva.

Del oscuro color marrón del mole de Oaxaca a los aromas de la tradicional sopa de lima de Yucatán, los sabores de México no tienen límite.

Otro plato popular mexicano es la birria, originaria de Jalisco, concretamente de la ciudad de Guadalajara.

Últimamente, la birria está haciendo estragos en Filadelfia gracias a un pequeño food truck en Pennsport.

Mi Pueblito Tacos, en el sur de Filadelfia, ha estado haciendo una pequeña demostración de su cultura al servir auténticos tacos de birria al estilo de Jalisco. Este crujiente y sabroso plato ha recibido una gran atención en Instagram y otras redes sociales desde su aparición en escena.

Los curiosos de la zona han ido acercándose a la esquina de las calles Front y Dickinson para probar los tacos. A menudo graban sus reacciones y las postean, haciendo que los propietarios de este pequeño food truck se sientan agradecidos por estar desarrollando semejante fidelidad entre sus clientes.

Rosalinda Delos Santos, hija de los propietarios de Mi Pueblito Tacos, ha estado implicada en el negocio familiar desde que tuvo edad suficiente para unirse a su abuela y a su madre en la cocina.

El negocio se ha convertido en un éxito en los últimos años, pero siempre fue así.

Todo empezó con un carrito de carnitas

Hace 30 años, los padres de Delos Santos llegaron a Estados Unidos procedentes de Guadalajara. Pronto se adentraron en el negocio de la restauración, trabajando como cocineros y preparadores de comida.

Su sueño fue siempre crear su propio negocio y unos años más tarde habían ahorrado suficiente dinero para comprarse un carrito de comida. El carrito tenía el tamaño perfecto para preparar y vender carnitas, una comida callejera típica de México.

Sin embargo, pronto tuvieron que renunciar a su sueño, y optaron por abrir su propia tienda de comestibles entre las avenidas Passyunk y Washington.

“Cuando mis padres abrieron su tienda de comestibles, no había otras a su alrededor”, dijo Delos Santos a AL DÍA News.

Unos años más tarde, cuando otras tiendas de comestibles empezaron a abrir en el barrio, sus padres retomaron el negocio del carrito y lo reciclaron a Mi Pueblito Tacos.

El nombre, Mi Pueblito, hace referencia al pueblo de la abuela de Delos Santos, Cocula, a unas 35 millas de Guadalajara, Jalisco.

“En Cocula hay muchos barrios y casas pequeñas coloridas, así que decidimos llamarlo así en honor al pueblo de mi abuela”, explicó Delos Santos.

El negocio del food truck siempre fue un buen plan, gracias a su movilidad.

“A mis padres siempre les gustó la idea del food truck porque si en una zona no funcionaba y no tenían suficientes clientes, lo único que tenían que hacer era moverse a otra zona”, dijo.

Al menú inicial, la familia añadió tacos, burritos y quesadillas, además de los platos especiales de temporada, para ofrecer a los clientes más opciones.

Al principio se instalaron en entre South Eighth St. y Washington Ave, un enclave conocido como la capital de la cocina mexicana de South Philly. Su plan inicial era abrir solamente a la hora del almuerzo y de la cena, pero cuando un amigo de la familia les sugirió que se trasladasen a una ubicación conocida por su vida nocturna, decidieron ampliar el horario. De forma temporal, la food truck se trasladaba por las noches a la esquina entre Frankford Street y Girard Ave.

“Terminamos trabajando allí cada noche de 7 p.m. a 3 a.m,” dijo Delos Santos. “Un día decidimos no ir más a la 8th con Washington porque estar en los dos lugares a la vez era demasiado trabajo para nosotros”, aclaró.

Afrontando la pandemia de COVID-19

A medida que la familia se acostumbraba a su trabajo nocturno, la pandemia de COVID-19 golpeó la ciudad, forzando el cierre de todos los restaurantes, bares y clubes nocturnos.

La familia de Delos Santos tuvo que reaccionar rápido.

El food truck estaba ubicado en Northern Liberties, cerca del ajetreo y el bullicio de la vida nocturna de Filadelfia. Con los bares y clubes nocturnos cerrados, decidieron mudarse a una ubicación diferente y se establecieron en el área de Pennsport, en el sur de Filadelfia, en las calles Front y Dickinson.

Además de regresar al sur de Filadelfia, Delos Santos y su familia volvieron a agregar la birria en su menú.

Por otro lado, la popularidad del taco de birria llegaba a su punto álgido en las redes sociales. La decisión de añadir birria al menú definitivamente valía la pena.

“Ya habíamos ofrecido tacos de birria antes, en nuestro primer negocio, pero la verdad es que nadie los pedía, por lo que los quitamos del menú”, dijo Delos Santos.

Años más tarde, sus nuevos clientes parecen la mar de contentos al ver los tacos de birria y los piden a voluntad.

Desde el punto de vista de los clientes, podría decirse que fue amor a primera vista.

“Estamos muy agradecidos con nuestros clientes”, dijo Delos Santos.

Una receta familiar

Como en toda buena comida, el secreto se encuentra en una receta transmitida entre varias generaciones, como es el caso de la birria de Mi Pueblito Tacos.

La receta abarca cinco generaciones, comenzando por la bisabuela de Delos Santos, quien nació y se crió en Cocula, Jalisco.

Delos Santos explicó que su familia solo preparaba birria en ocasiones especiales, como quinceañeras.

“Mis tías y tíos se emocionaban mucho cuando mi abuela hacía birria”, dijo Delos Santos.

La forma tradicional de hacer birria suele ser con arroz y frijoles a un lado. La carne suele ser cordero en lugar de ternera, pero muchos lugareños en Cocula preparan birria de ternera porque no todos se sienten cómodos comiendo cordero.

La birria es original de Jalisco, pero también hay diferentes variaciones de birria en otras partes de México, como Puebla y Tijuana. Los tacos de birria al estilo tijuanense usan diferentes especias, que dan como resultado un consomé de diferente color.

“Nunca probé la birria de Tijuana, pero escuché que es diferente. Cuando vemos la versión de Jalisco y Tijuana, ya se ve que son completamente diferentes en color ”, dijo Delos Santos.

Las birrias de Mi Pueblito, al estilo de Jalisco, están hechas con amor por su mamá y su abuela.

Ambas usan chiles mexicanos especiales, marinan la carne en varias especias y la cocinan a fuego lento durante más de seis horas, hasta que esté tierna y se desmenuce por sí sola.

Delos Santos y sus otros tres hermanos nacieron en South Philly. Cuando estaba en preescolar, su familia regresó a México por tres años. Allí descubrió y se sumergió en su herencia mexicana.

También fue donde comió birria por primera vez.

Delos Santos recuerda la primera vez que comió birria en Guadalajara, en casa de su abuela.

“Siempre que pienso en birria, me acuerdo de mi infancia”, dijo.

Cuando su familia regresó de México, Delos Santos admitió que le costaba adaptarse. Todo lo que había aprendido hasta ahora era la cultura mexicana que absorbió en Jalisco.

“Cuando era más joven, no tenía muchos niños con quienes pasar el rato”, dijo.

Pensó mucho en cómo podía encajar, hasta que decidió que su herencia mexicana era más importante que cualquier otra cosa.

“En la escuela secundaria empecé a bailar bailes folclóricos tradicionales mexicanos, fue muy divertido y también me enseñó más sobre mi cultura”, dijo Delos Santos.

Hoy por hoy, su madre y su abuela intentan enseñarle la receta familiar secreta de la birria.

“Todavía no me he puesto al día”, bromeó.

Admitió que es difícil aprender la receta, ya que como su madre y su abuela la preparan todo el tiempo, improvisan las cantidades. Delos Santos dijo que el método la intimida.

“Me gusta medir las cantidades, por eso mi mamá siempre me pregunta, ‘¿por qué estás midiendo?’ Ellas, simplemente, saben cómo hacerlo”, dijo.

Sin embargo, al final del día, Delos Santos no cambiaría por nada su amor por el negocio familiar.

Lo que depara el futuro

Es de esperar que el futuro de la empresa familiar sea abrir un local, según Delos Santos.

Sus padres están buscando un espacio que puedan llamar suyo, y a ella le encantaría agregar más platillos mexicanos como tortas, burritos y la comida que más le gusta hacer: quesadillas.

“Las quesadillas son lo mejor, son muy fáciles de hacer”, dijo. “Me encanta agregarles tinga de pollo, cebollas, tomates, queso y cilantro”.

Mientras tanto, Delos Santos y su familia seguirán con el food truck.

“Todavía amamos nuestro food truck de tacos y seguiremos usándolo”, dijo.

De hecho, tan pronto como abran un pequeño restaurante, su familia abrirá también otro food truck.

Este segundo vehículo estará a cargo de su hermano, quien también participa en el negocio familiar.

“Queremos estar en toda la ciudad, por ejemplo en North Philly, queremos que todo el mundo tenga la oportunidad de probarnos”, dijo Delos Santos.

En cuanto a su madre, Yolanda, explicó que nunca se cansa de cocinar tacos de birria.

“A mi mamá le gusta ver los comentarios y videos que la gente deja en Instagram. Le encanta, la hace feliz ”, dijo Delos Santos.