El trayecto de un restaurador

Para Jorge Mosquera, el camino hasta convertirse en el propietario de lo que actualmente es uno de los restaurantes latinoamericanos más populares de Filadelfia no fue algo que realmente planeara.

“Siempre digo que abrir un restaurante fue algo que nunca planeé. Fue algo que sucedió por accidente”, dijo Mosquera en una entrevista con AL DÍA.

Mosquera se trasladó a Filadelfia desde Ecuador con la idea de quedarse simplemente un par de años de estudios y luego volver a su tierra natal.

Sin embargo, le llegó la oportunidad de comprar su primer restaurante, un restaurante colombiano en la ciudad situado en la 6ª y Hunting Park. A pesar de no saber mucho sobre el sector de la restauración, decidió arriesgarse.

Tres décadas después, ese riesgo resultó ser un éxito.

Durante más de 30 años, su restaurante, Tierra Colombiana, ha servido a la comunidad de Filadelfia con cocina y sabores tradicionales latinoamericanos y caribeños.

Aproximadamente una década después, Mosquera abrió otro restaurante, Mixto Restaurante, un restaurante cubano, latinoamericano y caribeño situado en Center City.

A través del trabajo duro, la determinación y la toma de riesgos, Mosquera se ha convertido en uno de los principales restauradores de la ciudad.

Una gran familia

Mosquera nació y creció en la provincia de Azuay, en el sur de Ecuador, en la pequeña ciudad de Girón.

Procede de una familia muy numerosa de 12 hermanos y hermanas; Mosquera es el tercero en edad.

Crecer en una familia tan grande tuvo sus altibajos.

“Creo que tuvo beneficios porque no necesitábamos a nadie más para jugar. Éramos una familia muy unida. Pero también ser [uno de] los mayores significaba tener mayores responsabilidades a una edad temprana”, dijo.

Sin embargo, Mosquera agradece los muchos sacrificios que hicieron sus padres para ayudarles a él y a todos sus hermanos a ir a la escuela, algo muy difícil en Sudamérica para una familia que no era la más estable económicamente.

Al terminar el instituto, Mosquera trabajó como profesor de inglés. En aquella época, la enseñanza era un camino muy común para los recién graduados de la escuela secundaria en Ecuador.

Sin embargo, el hecho de haber aprendido inglés en el instituto, pero no haber practicado realmente el idioma de forma regular, hizo que Mosquera sintiera que no era la carrera adecuada para él.

“No me sentía cómodo siendo profesor”, dice Mosquera.

Tras menos de un año trabajando como profesor de inglés, Mosquera decidió dejar Ecuador y venir a Estados Unidos a los 19 años, con la ayuda de su hermano mayor, que ya vivía en Filadelfia.

El primer año de asentamiento de Mosquera en Estados Unidos resultó muy difícil.

Echaba de menos a su familia y a sus amigos en su país, y aunque tenía a su hermano que también vivía en la ciudad, Mosquera pasaba a menudo gran parte de su tiempo solo.

“Mudarse aquí no fue fácil. No sabía mucho inglés. Empecé a ir a la escuela y a trabajar en esa época. Así que la vida se hizo más difícil”, dice Mosquera.

Después de superar el primer año de dificultades para navegar en un nuevo país, Mosquera empezó a conocer gente nueva, a adaptarse a las costumbres y la transición se hizo más fácil con cada mes que pasaba.

“Agradezco todo eso porque me ayudó a convertirme en lo que soy”, dijo.

“Siempre me gusta decir que crecí mentalmente aquí”, añadió.

Una oportunidad accidental

Cuando se trasladó inicialmente a Filadelfia, Mosquera trabajaba en una tienda de reparación de calzado en Center City.

Su primo trabajaba entonces en un restaurante y le habló de alguien que estaba vendiendo su negocio de restauración para volver a su país, Colombia.

Mosquera no tenía muchos conocimientos sobre el negocio de la restauración ni sabía cocinar comida colombiana, pero aprovechó la oportunidad para aprender todo lo que pudo.

Compró el restaurante con todos sus ahorros, y así comenzó un viaje que no había previsto como propietario de un restaurante.

Los trabajadores del restaurante fueron fundamentales durante las primeras etapas de la experiencia de Mosquera como propietario.

“Fueron como mis ángeles de la guarda”, dijo.

“Me ayudaban todos los días para asegurarse de que todo iba bien... Me sentí muy afortunado con esa gente que me ayudó”, añadió.

Después de un tiempo, los hermanos, hermanas y sobrinas de Mosquera empezaron a trabajar con él en el restaurante y el negocio empezó a crecer.

El primer restaurante, situado en la 6ª Avenida del Parque de la Caza, era un restaurante típico colombiano, con cocina tradicional colombiana.

Años más tarde, el gobierno puso un restaurante cubano en subasta federal. Era un establecimiento de la calle 5 Norte que había sido confiscado.

Mosquera presentó una oferta, sin esperar realmente ganarla. Pero lo hizo.

En 1989, Mosquera trasladó Tierra Colombiana a su actual ubicación en la calle 5 Norte.

Durante sus primeros años, Tierra Colombiana combinaba platos colombianos y cubanos en su menú.

Con el tiempo, cuando Mosquera hizo varios viajes a países, desde Perú, Colombia, Costa Rica y México, tuvo la oportunidad de probar muchas de las diferentes comidas que esos países ofrecen.

“He probado los sabores, y a veces he intentado traer algo al restaurante para que forme parte de nuestro menú”, dijo.

Hoy, el menú de Tierra Colombiana se ha ampliado exponencialmente para incluir platos y sabores que abarcan América Latina y el Caribe.

El restaurante se ha convertido en uno de los favoritos no sólo de los descendientes de latinos y caribeños, sino también de los interesados en conocer y degustar los diferentes sabores de esos países.

“Es muy bonito ver a veces que ahora la gente que venía al restaurante entonces, viene ahora con sus hijos y nietos, y nosotros seguimos aquí”, dice Mosquera.

En el año 2000, Mosquera abrió oficialmente las puertas de otro restaurante -Mixto Restaurante- en Center City.

En un principio, la idea era que su menú fuera similar al de Tierra Colombiana, pero con el tiempo Mosquera se dio cuenta de que la clientela de Mixto era aproximadamente un 80% estadounidense y un 20% latina, lo que contrastaba con la clientela de Tierra.

“Hacemos el menú de Mixto un poco diferente, más exclusivo”, dijo Mosquera.

Mosquera atribuye su éxito como propietario de varios restaurantes en gran medida a dos cosas: el amor y el esfuerzo.

“Siempre pienso que cuando haces algo, te tiene que gustar lo que haces”, dijo.

“Aunque no te guste, tienes que intentar hacerlo lo mejor posible”, añadió.

Esos valores, además de la capacidad de trabajar con sus hermanos, hermanas y sobrinas, le han reportado grandes dividendos para su éxito.

Navegando una nueva normalidad

Al igual que muchos restaurantes y negocios de todo el país, Tierra Colombiana y Mixto se vieron muy afectados por la pandemia.

“Fue muy difícil al principio porque realmente cerraron todos los restaurantes, especialmente en Filadelfia”, dijo Mosquera.

Aunque algunos restaurantes pudieron operar de forma limitada con opciones de comida a domicilio y para llevar, la falta de comedores interiores hizo que las cosas fueran más difíciles.

En junio, la ciudad empezó a permitir las comidas al aire libre en los restaurantes con medidas de distanciamiento social.

En septiembre, la ciudad permitió un 25% de capacidad interior, antes de aumentar la capacidad al 50% aproximadamente un mes después.

Sin embargo, en noviembre, muchos restaurantes se vieron obligados a volver a cerrar los comedores interiores debido al aumento de casos positivos de COVID-19.

“No fue un año fácil, fue un año difícil. Pero gracias a Dios hemos sobrevivido y seguimos aquí”, dijo Mosquera.

Ahora, más de un año después del golpe inicial de la pandemia, cerca de la mitad de la plantilla ha vuelto al trabajo y la mayoría de los restaurantes pueden acoger a los comensales en su interior al 50% de su capacidad.

La pandemia ha sido toda una experiencia de aprendizaje para Mosquera.

Por un lado, le ha enseñado la inmensa importancia de tener dinero ahorrado, en caso de que ocurra algo inesperado o imprevisto, como una pandemia.

“Si ocurriera algo y no estuviera preparado para ello, podría haber sido mucho peor”, señaló.

Como empresario, los efectos de la pandemia también han hecho que Mosquera aprecie aún más a sus empleados.

“En esos primeros meses o cuando estábamos abiertos al 25%, era muy difícil verlos sin trabajar”, dijo.

“Pero aprendí que si trabajas duro, si intentas hacer las cosas bien, sobrevivirás y continuarás. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Esperamos lo mejor”, añadió.

Una ciudad en evolución

Habiendo vivido en Filadelfia durante más de tres décadas, Mosquera ha visto muchos cambios en la Ciudad del Amor Fraternal.

Recuerda que llegó a la ciudad en una época en la que había, como él mismo describe, “sólo zonas buenas en las que se podía vivir”, refiriéndose a los barrios de Rittenhouse Square, Old City y Washington Square.

Gran parte de las demás zonas de la ciudad estaban abandonadas, llenas de basura, con casas viejas y desgastadas y un montón de espacios y solares vacíos.

“Desde que me mudé, hasta ahora, he visto grandes cambios. Me encantan los cambios que está haciendo Filadelfia”, dijo Mosquera.

Desde los edificios y los negocios, y en particular los restaurantes, la ciudad ha visto una gran expansión a lo largo de los años.

“Filadelfia, para mí, se está convirtiendo en una de las ciudades más agradables para vivir”, dijo Mosquera.

La incorporación de tantos restaurantes latinos y multiculturales en la ciudad ha traído consigo una gran competencia y ha hecho que Mosquera se mantenga siempre al pie del cañón.

“El negocio de la restauración es una locura porque te exige trabajar mucho”, dijo.

Teniendo en cuenta la importancia y el valor que las personas de todas las etnias, nacionalidades y culturas tienen para comer, la industria de la restauración es crucial para mantener y mejorar el crecimiento de una ciudad.

“Creo que es importante que los restaurantes sean auténticos y colaboren entre sí para satisfacer las necesidades de nuestros clientes”, dijo Mosquera.

La tierra de las oportunidades

El viaje de Mosquera es familiar para muchos otros empresarios inmigrantes que llegan a Estados Unidos.

“Sigo pensando que Estados Unidos es un país de oportunidades”, dijo.

Durante generaciones, la gente ha emigrado a Estados Unidos en busca de una vida mejor, luchando por el llamado sueño americano.

Como alguien que no sólo ha encontrado, sino que ha construido, su éxito en este país, Mosquera suele aconsejar a sus sobrinos sobre sus claves de éxito.

“Sé arriesgado”, dice. “Haz lo que quieras, pero intenta hacerlo de la manera correcta y trabaja duro y ve a por ello. No tengas miedo”.

Va a haber muchos obstáculos en el camino, pero un nivel saludable de intrepidez puede recorrer un largo camino. Una ética de trabajo duro también puede ayudar mucho a conseguir tus objetivos y hacer algo de ti mismo.

“Todo lo que hice fue trabajar duro, y todavía lo hago. Llevo más de 37 años trabajando duro y sigo trabajando igual que entonces, sin parar”, dice Mosquera.

Mosquera trabajaba a menudo más de 20 horas al día, seis días a la semana. Pero a veces eso es lo que hacía falta para alcanzar las cotas que deseaba.

“Estados Unidos sigue siendo un país de oportunidades. Pero no vienen a ti, tienes que buscarlas. Tienes que trabajar muy duro para ello y no tener miedo de hacer lo que tienes que hacer. Eso es lo que hice yo”.