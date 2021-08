Dos de los ‘50 mejores restaurantes’ se unen en Cartagena

El hotel más lujoso, el bar más trendy y el restaurante más vanguardista de Cartagena, se unen para realizar, del 10 al 15 de agosto, un evento que busca posicionar a la ciudad y a Colombia como destinos gastronómicos a nivel mundial.

El evento contará con la participación de Jefferson y Janaina Rueda, reconocidos chefs brasileños que hacen parte de la lista de los mejores de Latinoamérica según The World's 50 Best con su restaurante Casa Do Porco ubicado en el corazón de la ciudad de Sao Paulo. Jefferson y Janaina estarán junto a importantes críticos, periodistas e influenciadores de varios países de América Latina como Ecuador, Perú, Brasil, Colombia y México.

La lista The World's 50 Best es considerada como los “Óscar de la gastronomía”, premiando cada año a las mejores 50 propuestas restauranteras del mundo y de Latinoamérica. El restaurante Celele, organizador de la iniciativa local junto al Hotel Sofitel Santa Clara y el Bar Alquímico, ocupa actualmente el puesto 49, mientras el Casa Do Porco está en la posición número 4.

Según los organizadores, “este evento busca potenciar a Cartagena y Colombia como destinos de talla internacional, teniendo en cuenta la evolución de la gastronomía colombiana debido a estas nuevas generaciones de apasionados cocineros, su interés por la sostenibilidad y el cuidado del planeta, además de su nueva visión hacia los productos locales, mostrando y transformándolos en infinitas posibilidades”.

Los invitados

Jefferson y Janaina Rueda son esposos y chefs brasileños con más de 20 años de trayectoria. Los Rueda decidieron apostar por un sitio donde pudieran reunir sus grandes pasiones en un solo lugar: el cerdo, la carnicería y el fuego.

Jefferson es un cocinero nacido en São José do Rio Pardo, esposo de la cocinera Janaina Rueda y, que hoy con una sólida trayectoria de más de 20 años, acumula premios nacionales e internacionales, y vuelve su mirada hacia una nueva dirección: la transformación de hábitos y costumbres en la comida popular en Brasil.

Janaina, por su parte, es una chef y sommelier nacida y criada en el centro de Sao Paulo. Comenzó a trabajar desde los 14 años, y siempre cocinaba para sus seres queridos como parte de algo que disfrutaba hacer. Por ello, su idea siempre fue abrir un restaurante en donde sirvieran cocina popular y de casa.