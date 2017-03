El Contralor de la Ciudad asegura que los Latinos necesitan juntarse “en un frente unido”

En una entrevista exclusiva con AL DÍA News, el Contralor de la Ciudad Alan Butkovitz hizo varias declaraciones cándidas sobre el poder político de los Latinos en Filadelfia.

Butkovitz ha sido el Contralor de la Ciudad por los últimos tres términos, y no es ajeno a la controversia. Desde llamar al Alcalde Nutter durante su administración a que declarara abiertamente a su oponente en las primarias, Rebecca Rhynhart, como miembro del “sistema”, lo que la haría ineficaz para el puesto, Butkovitz no teme hacer enemigos.

En esta ocasión, Butkovitz volvió su atención sobre la comunidad Latina y se refirió al crecimiento de la población y el decrecimiento de su representación en el gobierno.

Butkovitz, quien se ha lanzado a la reelección este año, calificó de “hazmerreír” al clima político actual en Filadelfia, y consideró la falta de unidad y apoyo como la causa principal del estancamiento económico y local de las posiciones elegidas para el gobierno.

“Basándonos en números escuetos, la comunidad hispana debería estar optando por un Alcalde hispano o por lo menos un Fiscal de Distrito Hispano. Pero la gente en la política sabe que si apoyan a un candidato hispano, habrán otras nueve facciones que se molestarán al respecto. ‘¿Por qué lo apoyaste?’, esa es la dinámica que debe cambiar”, dijo Butkovitz. “Los hispanos son increíbles, y poseen un potencial no realizado. No ves ese tipo de problemas políticos en otros lugares del país. En California, son muy fuertes. En Texas también. Filadelfia tiene un problema generalizado”.

Mientras los Latinos conforman el 12.3% de la población de la ciudad de Filadelfia en un estimado de 207.721 de acuerdo a la Oficina del Censo, existe tan sólo un representante principal de gran calibre elegido en la ciudad y es la Concejal Maria Quiñones-Sánchez.

Habiendo servido en el Ayuntamiento desde el 2008, Sánchez representa uno de los distritos con la mayor población Latina de la ciudad: el Distrito 7. Y en su posición como primera Latina electa para un asiento distrital en el 2007 con el 80% de aprobación, su inestable reelección es la realidad a la que se refiere Butkovitz y que confirma su teoría.

Aunque la Concejal Sánchez ha logrado seguir trabajando en la comunidad, Butkovitz dice que no son precisamente los Latinos quienes la han ayudado a alcanzar o mantener su estatus actual.

“Logras que líderes como Sánchez, que se ganan el respeto y el apoyo de la comunidad en general, peleen la batalla en su jardín trasero y que casi pierda su reelección”, dijo Butkovitz.

Y con pocos activistas que sean realmente capaces de ser la voz del Latino en la comunidad a la que sirven, Butkovitz subraya las pérdidas que la población hispana obtiene como resultado en la ciudad: “Las áreas de mayor pobreza en la ciudad están alrededor de Fairhill y eso se correlaciona con una falta de poder político hispano en la ciudad".

“Son sencillamente demasiado pesimistas. No se han dado cuenta de que si trabajan juntos, pueden avanzar mucho más. Siguen viéndolo como si tan sólo hubiera un pequeño pedazo disponible y que si tu no lo consigues, entonces yo tampoco”, declaró Butkovitz.

Pero dentro de las comunidades en el norte, sur y centro de Filadelfia, la diferencia demográfica es tan amplia que la unificación que sugiere Butkovitz podría tener varias complicaciones inmediatas, especialmente cuando los puertorriqueños representan el 70% de la población Latina en Filadelfia y la población mexicana del Sur de la ciudad les sigue en números. Considerando que en las primarias el candidato cae fuera de ambas comunidades (el cubano-americano Richard Negrin), Butkovitz considera que el futuro podría ser muy débil.

“La comunidad hispana, como se puede ver en las elecciones que vienen, está tan dividida y es tan competitiva internamente que no son capaces de presionar y crear una agenda común de la manera en la que la comunidad de color lo hace o la comunidad homosexual o tantos otros grupos políticos”, dice Butkovitz. “Y ahora tienes a Rich Negrin como Fiscal de Distrito pero en un campo muy dividido, y no ha existido un empuje unificado para él basándose en el hecho de que sería la expresión de la comunidad Hispana y que nos gustaría apoyar a otras minorías. Es un potencial que no se ha concretado”.

Butkovitz desarrolló su visión sobre unas elecciones más amplias en el estado, hablando abiertamente sobre la tragedia de que Emilio Vazquez aparezca como candidato fuera de la boleta. Vazquez ha trabajado como líder Democrático en la 43rd Ward y también como auditor en la Parking Authority de Filadelfia. En el antiguo puesto de la otrora Representante de Estado Leslie Acosta, Vazquez se percibe como el principal candidato Latino en la boleta, “Esa sería una humillación nacional. Que en la era de Trump, con toda la retórica anti-hispana, los republicanos logran hacerse con todos los asientos hispanos tan sólo porque el demócrata no estaba en la boleta y porque habían luchas internas. Haría de Filadelfia el hazmerreír, como ya lo es. ¿Cómo pueden los demócratas no tener a su candidato en la boleta?”, dijo Butkovitz.

Pero con las primarias de mayo acercándose y con una conocida batalla por el asiento de Butkovitz, aún no está claro si un frente unificado podría conllevar a la reelección del Contralor de la Ciudad.