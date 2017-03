Soledad Bravo traerá una Venezuela "no humillada" a su concierto de Nueva York

Soledad Bravo llevará al público temas de una Venezuela "no humillada, no vilipendiada" en su primer concierto en solitario el domingo en Nueva York, donde grabó hace tres décadas su álbum "Caribe", producido por el músico Willie Colón.

"Quiero llevarle a la gente una Venezuela bella, profunda. Eso me gusta pasearlo donde quiera que voy. Es un concierto para mí especial, no sólo como un hecho artístico sino también político y social", dijo en entrevista con Efe, en la que recordó el primer disco que grabó en esta ciudad.

"Lo disfruté enormemente porque pasé de trovadora con mi guitarra a bailar las canciones que yo misma cantaba, y eso para mi fue fabuloso", dijo al referirse a "Caribe", que salió al mercado en 1982, del que se desprenden los éxitos "Déjala bailar" y "Son desangrado", y con el que dio un giro a su carrera incursionando en la salsa.

A ese le siguieron "Mambembe" y "Soledad Bravo 1985", también grabados en Nueva York con músicos radicados aquí, donde ha trabajado también con músicos de jazz y se presentó en el 2000 junto a otros artistas en un concierto en apoyo a la salida de la Marina de Guerra de EE.UU de la isla municipio de Vieques, en Puerto Rico.

En esta ocasión Bravo ofrecerá un concierto en una sala pequeña, acompañada por cuatro músicos radicados en Nueva York.

Cerca de cumplir 50 años de carrera, Bravo, que ha grabado géneros tan variados como la canción protesta, folclor, jazz, salsa, boleros o rancheras, dijo además que han sido cinco décadas de luchar por decir a través de la música lo que ha sido su experiencia desde su niñez hasta su madurez, "que viene desde la España de mis padres hasta la Pampa".

"Las dos vertientes que han marcado mi canto han sido la española y la latinoamericana. Lo que más ha marcado esa historia es salir de ese cascarón hispano, de la España profunda, a lo que ha significado para mi Latinoamérica todos estos años", indicó.

En ese baúl de recuerdos de esas cinco décadas, de los que no separa su vida personal de su carrera, menciona que está su música del cantautor argentino Atahualpa Yupanqui, de la chilena Violeta Parra o la del folclor venezolano.

"A mi siempre me ha gustado unir eso dentro de mi porque el destierro es una cosa muy terrible y sólo se debe vivir, si alguna vez se vive, una sola vez. Me gusta reflejar eso en el canto y también lo que es la unión de lo español con lo Latinoamericano", dijo la cantante, de 74 años, hija de españoles que emigraron a Venezuela a principios de la década de 1950.

La cantante asegura que atesora por igual ese cúmulo de experiencias porque "uno no puede pasar la página y desechar lo que ha hecho. Es lo que va formando ese bagaje cultural, que dejas como legado. Esa experiencia maravillosa de haber hurgado en el sentimiento popular de nuestra gente ha sido fundamental para mi".

Aunque insistió en que atesora por igual cada etapa de su carrera, destacó su trabajo con Willie Colón porque hubo "una ruptura" en la manera de abordar el canto en general, "un desafío" a lo que hacía para pasar a la música tropical, lo que le llevó además a seguir evaluando otras oportunidades en la música.

Bravo, que ha grabado una treintena de discos, que incluyen duetos con cantautores y poemas musicalizados, entre los que destaca el que hizo junto al poeta español Rafael Alberti en 1977 o los Cantos Sefardíes, dice que estos diversos géneros van enriqueciendo su vida personal y artística.

Poco antes de viajar el miércoles a Nueva York, Bravo, su esposo e hija fueron blanco de ladrones que entraron a su casa, les amordazaron y robaron. Sin embargo, aseguró a Efe que pese a que fue peligroso y que aún está traumatizada, no se irá de Venezuela.

"Amo profundamente a mi país, he luchado y lucharé por una Venezuela mejor siempre, donde no pasen este tipo de cosas a cada momento, que no vivamos esta inseguridad y otras cosas terribles, por la liberación de nuestros presos políticos, y por la instauración de la democracia definitiva y verdadera".

Aseguró que una de sus prioridades es seguir luchando "por lo que fue mi vida entera en ese país" y se manifestó confiada en que la luz al final del túnel "esté cerca".