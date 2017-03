Top 5 de Artistas Latinos que deberías estar escuchando

AL DÍA estrena su rincón de recomendaciones musicales, exponiendo lo mejor de la música Latinoamericana actual. Estos son los 5 artistas que deberías estar escuchando, y nuestra selección particular de sus canciones.

Cuando hablamos de música latina, solemos traer a colación ejemplos tradicionales como los ritmos caribeños: el reggaeton, la salsa, el son cubano y la samba. Asimismo, cuando pensamos en los representantes de la música latina, inmediatamente mencionamos a aquellos que son invitados a las grandes galas musicales y que suelen reducirse a categorías más bien ajustadas.

Este nuevo espacio de AL DÍA pretende rescatar y arrojar luz sobre los nuevos talentos musicales latinoamericanos que se manejan en circuitos independientes y que están dando de qué hablar. Cada semana compartiremos cinco nuevos artistas y recomendaremos una de sus canciones, formando el Playlist de AL DÍA.

Molina y los Cósmicos - En el camino del sol (Uruguay)

Molina y los Cósmicos es el nombre de la agrupación del cantautor uruguayo Nicolás Molina y quienes le acompañan frecuentemente: Martín Méndez, Ignacio Vitancurt, Sebastián Arruti, Andrés Mastrangelo y Emma Ralph. El proyecto surge en Castillos (Uruguay) y mutaría a un ensamble folk una vez Molina se hubiese mudado a España. En el camino del sol es una fusión perfecta del lirismo latinoamericano con la música independiente española y el toque folk texano de El Cósmico.

Video of uv3uj9A9uLU

Gina Chávez - Siete-D (Mexico-Americana)

Gina Chávez es una cantante bilingüe de folk latino, nacida en Austin (Texas) en 1982. Ha sido galardonada con premios como el Austin Music Award y el Austin Musician of the Year. Interpretando públicamente desde el 2004, Chavez es un ícono de la mixtura cultural americana y lo hace evidente en sus composiciones. Hija de Mexicano y Suizo-Alemana, Chavez logra mezclar en sus composiciones desde la cumbia y el bossa nova hasta el folk y el reggaeton, siempre combinando su voz con el contenido crítico social.

Video of werx1nhUaYE

Boraj – Mía (Chile)

Boraj es un proyecto fundado en Santiago de Chile en diciembre del 2013 y encabezado por Felipe Markmann, Nico Rosenberg y Francisco Ruiz-Tangle. Su primer EP “Cambiar de Aire” fue lanzado en 2014 y contó con composiciones caseras con gran carga emotiva. Tras debutar en varios circuitos nacionales, Boraj actualmente cuenta con un álbum grabado en el Sello Parra, y que combina el post-rock y el folk, con una raíz acústica que se transforma a través de las armonías vocales.

Video of CfrvLLtANtk

Juan Zelada – Dreaming Away (España)

Juan Zelada es un compositor, músico y cantante español, egresado del Liverpool Institute for Performing Artists, donde recibió el premio a mejor composición de su promoción de las manos de Paul McCartney. Tras configurar su primera agrupación, llegó a telonear a Amy Winehouse en su Tour Back to Black. En el 2014 decidió viajar como mochilero en Latinoamérica, experiencia que daría origen a su disco Away with music. Finalmente, durante el mes de febrero del 2017, Zelada lanza Be Somebody, su último trabajo de estudio. Su música representa la fusión clásica de soul, blues y funk.

Video of abWBrHgGLdE

Daymé Arocena – Madres (Cuba)

Esta cantante cubana de 22 años es el talento de la fusión latin-jazz más promisoria del momento. Con su carismática, potente y devota voz, Arocena combina el academicismo con la cultura afrocubana. Su potente voz le permitió destacar desde el principio, uniéndose en 2010 al quinteto de jazz fusión Sursum Corda, viajando por Noruega y Nicaragua.

Arocena colaboró con la organización Havana Cultura y posteriormente se sumaría al catálogo del sello de Giles Peterson Brownswood Recordings que daría origen a “The Havana Cultura Sessions”. Tras recorrer escenarios internacionales, Arocena debutó como solista a través de su disco “Nueva Era”, señalado por la National Public Radio como uno de los mejores 50 álbumes del año 2015, siendo un disco que pone de manifiesto la versatilidad del estereotipo de la música cubana, y que la ha transformado en una de las representantes de la vanguardia musical del país.