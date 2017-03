La mayor filtración de información de la historia de la CIA

Wikileaks, la plataforma de información libre fundada por Julian Assange, ha publicado el día de hoy miles de documentos que, aseguran, provienen del Centro de Ciberinteligencia de la CIA, una filtración que promete ser una íntima revelación de los detalles en los procedimientos de espionaje de la agencia.

Según reporta TIME, el contenido no pudo ser inmediatamente autenticado por The Associated Press y la CIA no ha dado comentarios al respecto, pero la fama de Wikileaks les precede y, tras el examen de la información por parte del fundador de Rendition Infosec Jake Williams, todo pareciera indicar que los datos son verídicos.

La plataforma ha declarado que se trata de la mayor filtración de documentos en la historia de la CIA, agencia que “recientemente perdió el control de la mayoría de su arsenal de hacking, incluyendo software, virus maliciosos, troyanos, sistemas de control remoto y documentación asociada”, según el reporte de El País.

“El archivo parece haber estado circulando de forma no autorizada entre antiguos hackers y proveedores del Gobierno, uno de los cuales le ha proporcionado fragmentos a Wikileaks”, continúa el comunicado.

La primera parte de la filtración lleva por título “Año cero” y consiste en “8.761 documentos y archivos de una red de alta seguridad aislada y situada en el citado Centro de Ciberinteligencia que la CIA tiene situado en Langley, Virginia, y que incluyen esos instrumentos para espionaje”.

El compendio “Año cero” incluye el material producto de un espionaje a las deliberaciones privadas del antiguo presidente francés Nicolás Sarkozy sobre otros candidatos, “así como las estrategias de François Holland y Marine Le Pen”.

Wikileaks ha asegurado previamente que las suposiciones sobre la intervención rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016 son ciertas y anticipó los nexos entre los asesores de Trump y el Kremlin.

Asimismo, la plataforma explica que “el arsenal de pirateo” con el que cuenta la Agencia Central de Inteligencia, desarrollada por el Engineering Development Group, ha alcanzado “a todo tipo de dispositivos electrónicos”, pudiendo ingluso “hackear y controlar a distancia los smartphones más populares”, según El Periódico.

La nueva filtración de la plataforma vendría apoyada con una rueda de prensa a través de internet donde presentaría su proyecto “Vault 7”, pero posteriormente anunció en Twitter que sus plataformas habían sido atacadas y que intentarían comunicarse más tarde, según EFE.