"Decir en alto lo que pensamos"

Cuéntenos más sobre su carrera actual. ¿Cómo ha llegado hasta aquí?

Mi trayectoria profesional se ha movido entre el mundo académico y el corporativo, aunque no puedo decir que justo después de graduarme ya supiera que quería hacer esto [...] Creo que empecé a querer lo que estoy haciendo ahora como resultado de no saber, y de ir buscando mi propio camino. Al salir de la universidad, acepté un trabajo en Penn Univ que me encantaba. Era en el departamento de Relaciones con los Estudiantes, me sentía en casa. Luego empecé a volverme un poco más ambiciosa, así que decidí intentar buscar trabajo en el mundo corporativo. Me quedé en casa durante unos cinco años, hasta que recibí una llamada de un compañero de Rutgers University, que se acordaba de mi - siempre mantuve los contactos en mi región- y me preguntó si tenía ganas de salir de mi retiro, y así, la posibilidad cayó en mis manos [...] Años después, en una fiesta,me ofrecieron mi actual puesto en Penn.

¿Qué parte de su trabajo considera más gratificante?

Soy muy de pensar blanco o negro. Así que siempre estoy intentando buscar una solución o interpretar un rol. En mi posición, a veces me encuentro con un estudiante que no recibe ninguna petición de entrevista y le señalo en su curriculum dónde está el problema. Puede ser algo tan simple como reformatear o refrasear un texto. Si el problema es que has estado intentando conectar con una organización, sin suerte, ¿qué puedes hacer? La oportunidad está en conseguir que algo pase, de que alguien haga algo que quizás no se había planteado.

¿Cuál era el trabajo de sus sueños de pequeña, y por qué?

De pequeña soñaba con tener un salón de belleza. Mi madre era esteticista en Manhattan, así que cuando yo era más joven me plantée serlo yo también. Mi madre tenía una clientela muy glamourosa… Pero decidió terminar con su carrera cuando nos mudamos de Nueva York. No puedo decir que tuviera una carrera específica en mente.

¿Qué mujer la inspira actualmente y por qué?

Siempre me he sentido atraída por las mujeres que no encajaban con el sistema. Mujeres que se revelaban. Mujeres que luchaban. Me resulta difícil pensar en alguna en concreto, pero estos rasgos me inspiran.

¿De qué forma han marcado las mujeres su vida?

No podría decir que me ha marcado una sola mujer. He recibido inspiración de muchas mujeres.

¿Quiénes han sido sus mentores?

Gran parte de mi motivación proviene de mi padre. Una persona que estaba siempre fuera, trabajando, y que tuvo éxito. Llegó de Cuba con 18 años y tuvo que abrirse camino él mismo. Aprendí de sus sacrificios, y de ver cómo logró tener éxito a nivel profesional. Ahora me siento con la obligación de cumplir con las mismas expectativas.

¿Quién ha sido la mujer más influyente en su vida?

Insisto, no puedo decir que una sola mujer me haya inspirado. Ahora, y durante todos estos años, me ha ido influenciando una mezcla de mujeres muy diversas,a las que admiro y espero que dejen huella en mi.

¿Qué significa ser Latina en su sector? ¿Cómo se siente por ser habitualmente la única mujer, o la única Latina, en la sala?

Durante gran parte de mi carrera me ha tocado ser la única Latina en la sala. Sin embargo, nunca le he dado demasiada importancia [...]. Siempre me aseguro de introducir algún elemento de mi cultura a la conversación. Alguien va a saber en el algún momento de que soy Cubana. Lo hago en broma, pero en realidad forma parte de quién soy.

¿Qué consejo profesional daría a las mujeres más jóvenes?

Una de las cosas contra las que más he luchado ha sido contra esta tendencia a definir lo que es el camino correcto, la manera correcta […] No fue hasta hace cinco o diez años que comprendí que no hay un camino correcto. Así que muchas conversaciones que tengo con mujeres jóvenes y también con hombres, me llevan a decirles que entiendan su propio mundo. Que no intenten definir lo que deberían estar haciendo [...] Sino que escuchen a sus corazones, escuchen lo que resuena en su interior.

¿Cuál cree que es la barrera más grande para el liderazgo femenino?

Como género, y como cultura, debemos empezar por decir en alto lo que pensamos. Necesitamos hacer presión para tener nuestro sitio en la mesa. Debemos cuestionarnos por qué algunas cosas no pasan.

¿Qué puede hacerse para incrementar el número de Latinas en su industria?

Creo que cuantas más oportunidades se presenten, cuántos más Latinos en general terminen la universidad, continúen con los estudios superiores y se incorporen al mundo laboral, más Latinos veremos ocupando altos cargos y puestos de trabajo.

¿Algun talento o hobby secreto? ¿El trabajo comunitario?

Mucha gente no sabe que también soy profesora titulada de yoga. Llevo cinco años enseñando yoga. También fue parte de mi epifanía para lograr ser más abierta y centrada.

¿Qué canción la anima y empodera en estos momentos?

Mi hijo pequeño, Ryan, me dijo que escuchara “Catch My Breath”, de Kelly Crarkson. Me dijo: “Mamá, creo que eres tu. Decidiste que no ibas a hacer lo que todo el mundo te decía que hicieras, y todavia te gusta divertirte.” Así que hay algo en esa canción que él identificó conmigo, y eso fue importante para mi.