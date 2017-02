El propósito detrás de los Oscar

Aún frente al más acérrimo criticismo – que ha ido en aumento durante los últimos años – los Oscar siguen siendo el evento del año para el séptimo arte. No sólo recopilan lo mejor de las producciones cinematográficas del año, sino que abren un debate para los que somos fanáticos del cine y no perdemos la oportunidad de ver los estrenos, tanto del cine Hollywoodense como de la escena independiente.

Este año, y en respuesta al conato de boicot de la edición 2016, las películas favoritas eran Moonlight (Barry Jenkins), Arrival (Denis Villeneuve), Fences (Denzel Washington), Hacksaw Ridge (Mel Gibson), Hell or High Water (David Mackenzie), Hidden Figures (Theodore Melfi), Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan), Lion (Garth Davis) y La La Land (Damien Chazelle).

Para muchos de nosotros, a esa lista le faltaron títulos, como la fantástica Nocturnal Animals de Tom Ford y Juste la Fin du Monde de Xavier Dolan, pero de una u otra manera la declaración política de la selección de la Academia en su edición 2017, no pudo haber sido más clara.

No hace falta esperar los discursos de los galardonados para entender que los medios de comunicación no se reducen a CNN y Fox News, y que los roles que representan la actualidad del mundo son cada vez más claros en la gran pantalla.

La progresiva madurez del personaje de Chiron en Moonlight, pone en tela de juicio no sólo la realidad afroamericana sino las connotaciones sexuales que pasan desapercibidas. Y hace eco en la realidad histórica de Hidden Figures.

Por su parte, y siguiendo esa línea discursiva, el manifiesto contra-racista de Denzel Washington se opone a las realidades familiares que son equitativas en todas las clases y razas del país americano.

La complicidad y la importancia de la comunicación y el lenguaje, se transforman en metáfora en Arrivals, haciendo un guiño a la importancia de los canales y la comprensión entre dos potencias (terrestres o no).

La moralidad y la fuerza del idealismo del personaje de Andrew Garfield superpone la voluntad al deber ser, resaltando historias que se traspapelan en los discursos repasados múltiples veces sobre los conflictos mundiales, y su contraparte es impecablemente representada en el nuevo western de Hell or High Water.

No podían faltar los dramas familiares con Manchester by the Sea (con una actuación sorpresivamente impecable por parte de Cassey Affleck) y con Lion, en extremos geográficos que parecieran encontrar un terreno escenográfico común detrás del timón de un barco.

Y finalmente La La Land, contrariamente a lo que los incrédulos del musical han manifestado en las redes, es un tributo impecable a los clásicos del cine, con una producción digna de reconocimiento y una musicalización a prueba de balas.

Los Premios de la Academia 2017 dieron espacio a todas las voces, a todas las representaciones y a todas las ideas que hoy en día están en punto de ebullición. Para muestra de ello tan sólo hizo falta escuchar el discurso de aceptación del director iraní Asghar Farhadi por el premio a mejor película extranjera por The Salesman. Su discurso fue leído por Anousheh Ansari, pues el director se rehusó a asistir a la gala en protesta por la prohibición del Presidente Donald Trump al ingreso de personas provenientes de siete países de mayoría musulmana.

Y fue este discurso el que sentenció la importancia del séptimo arte en el devenir político internacional: “Los cineastas pueden girar sus cámaras para capturar las cualidades compartidas por los seres humanos y romper estereotipos de varias nacionalidades y religiones. Ellos crean la empatía entre nosotros y los otros, una empatía que hoy en día necesitamos más que nunca”.

Con el cine de nuestra parte, no todo está perdido en esta gran batalla por la reivindicación de la igualdad, que está asomándose a la vuelta de la esquina.