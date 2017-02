La nueva comedia de Filadelfia: Toomey y sus amigos

En una activa batalla entre el Senador de los Estados Unidos, Pat Toomey, su equipo y un grupo de al menos 500 personas que se reúnen semanalmente frente a su oficina, pareciera que el final se aproxima.El 1ero de Marzo, la nueva oficina de Pat Toomey se ubicará en la Custom House (200 Chestnut St.) a tan sólo 17 cuadras de su ubicación actual.

Aunque algunos han especulado que la movida podría haberse debido al reciente repunte de las aglomeraciones de los Martes con Toomey, una declaración del senador dice que el alquiler de su antiguo espacio está a punto de vencer y que esa sería la única razón de la mudanza.Pero los participantes de Martes con Toomey han declarado que no dejarán que el Senador escape a sus demandas por un diálogo. “El Senador Toomey va para su séptimo año como senador y nunca ha llevado a cabo una Asamblea en Filadelfia, de hecho no ha llevado ningún tipo de Asamblea desde el 2013. Nos preocupa que no escuche a la mayoría de sus ciudadanos”, dijo Paige Wolf, Co-Fundadora de Martes con Toomey.

Un movimiento que ha sido ampliamente aplaudido por su fuerza y por su éxito masivo, Martes con Toomey creció desde un pequeño grupo de 7 mujeres en el lobby del edificio hasta un grupo escoltado por la policía que se enfrentó a puertas cerradas y llamadas telefónicas sin respuesta. Y con la nueva ubicación, Martes con Toomey espera que ahora logren tener mayor acceso al Senador.

Pero con otro día de protestas llevándose a cabo en Filadelfia, la ciudad demuestra cada vez más lo que pareciera ser un escenario común: franjas de personas gritando consignas a edificios gubernamentales lejos de ellos. “Cuando dijo que no sería una mera formalidad en la agenda de Trump, estábamos esperando que mostrara más independencia y que hiciera algunas declaraciones”, dijo Wolf.

Pero Paige Wolf, una de las directoras de Martes con Toomey declaró que el grupo no dará marcha atrás y que cambiará hasta que el senador tenga un diálogo abierto con sus ciudadanos tanto en Pittsburg como en Filadelfia.

La reunión de los Martes con Toomey será el primero de Marzo a la 1 PM.