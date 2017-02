Warren no será una mujer silenciada

La senadora demócrata Elizabeth Warren fue silenciada el día de ayer martes 07 de Febrero en el Senado cuando daba lectura a una carta de Coretta Scott King, la viuda del líder por los derechos civiles, Martin Luther King, escrita en 1986, en la cual declaraba que Jeff Sessions era un “reaccionario racista” que haría un “daño irreparable al trabajo” de su marido si era nombrado juez federal en Alabama, según reporta Univisión.

Jeff Sessions es el nominado actual a fiscal general de los Estados Unidos por la administración Trump, y sólo falta el trámite del Senado para ratificarlo en el cargo.

Según Warren, “cualquiera que haya utilizado el poder de su cargo como fiscal de Estados Unidos para intimidar y congelar el libre ejercicio del voto por parte de los ciudadanos no debe ser elevado a nuestros tribunales”. (La transcripción completa de la carta puede leerse aquí).

El líder de la mayoría del senado Mitch McConnel dijo que Warren “fue advertida. Se le ofreció una explicación y sin embargo ella insistió”, por lo cual fue vetada y silenciada en la jornada.

Las redes sociales no tardaron en hacerse escuchar y el hashtag #LetLizSpeak y #shepersists se hicieron tendencia en la mañana del miércoles. El gesto de la mayoría republicana no fue tomado en vano pues no sólo impedía el libre ejercicio de la palabra sino que silenciaba a dos mujeres al mismo tiempo: a Elizabeth Warren y a Coretta Scott King.

Frente al silencio impuesto dentro del Senado, Warren recurrió a Facebook para hacer lectura de la Carta que denuncia el racismo y la insensibilidad del ahora Fiscal General de los Estados Unidos, y el vídeo ha sido visto más de 8.7 millones de veces.

Elizabeth Warren, como tantos millones de mujeres en los Estados Unidos de Trump, se rehúsa a ser silenciada.