El rostro de la nueva resistencia

Dos marchas llevadas a cabo el martes en Filadelfia han demostrado el concepto de lo que realmente significa tener una fuerza de resistencia frente a un sistema político.

Un grupo cercano a los cientos, una gran colección de empleados de Comcast en Filadelfia, marcharon hacia el Comcast Center el mediodía del Martes para protestar la nueva orden ejecutiva del Presidente Trump de vetar a los refugiados e inmigrantes de siete países mayoritariamente musulmanes.

La multitud a las afueras de Comcast sumaban casi 600 personas de acuerdo a los estimados de la policía, citados por The Inquirer. La protesta pareciera haberse llevado a cabo en todo el país con dos manifestaciones más pequeñas sucedidas el día jueves en Washington y en Sunnyvale, California, de acuerdo con los reportes de la compañía y de Twitter.

Bajo la escolta policial a las 2 de la tarde, los empleados de Comcast marcharon hacia el sur en la 17th Street hacia el Mercado para alcanzar el Dilworth Plaza. La policía cerró la Market Street para que la procesión se llevara a cabo tranquilamente. Los empleados de Comcast llevaban pancartas que rezaban “Innovación Inmigratoria” y “La tecnología no tiene fronteras”.

La protesta duró 30 minutos y puso en tela de juicio las relaciones entre Comcast y la administración Trump.

El día lunes, los empleados de Google organizaron una protesta contra la orden ejecutiva de Trump que restringe la migración musulmana.

De acuerdo a una fuente de The Inquirer, Hai Thai, la protesta se planificó en un par de días y se planeaba a través de Slack con los hashtags #techhasnowalls (“la tecnología no tiene muros”) y #include (“incluyamos”)

La protesta fue dirigida por Hai Thai, un vietnamita de 38 años, y Aaron Martin-Colby, un hombre de 35 años que se describe a sí mismo como “un hombre bastante blanco”.

“Esto es totalmente organizado e iniciado por empleados”, dijo Martin-Colby, considerando las fuertes relaciones entre Comcast y la administración Trump, y las declaraciones del Director Ejecutivo Brian Roberts sobre las esperanzas de trabajar con la nueva administración, así como también la declaración de un vocero de Comcast en las que afirmaba que los empleados serían pagados por el tiempo de protesta, al igual que los seguidores de Trump.

Uno de los ejecutivos de alto rango que demostraron el apoyo al evento fue Sree Kotay, el director de tecnología en la Cable Division, aunque no se dirigió a la multitud.

Desde una huelga de los empleados de Comcast hasta una demostración a las afueras de Fox News, la resistencia contra Trump en Filadelfia ha proseguido tras la inauguración e incluso las elecciones. La ciudad ha seguido dando voz a la disidencia que se manifiesta, incluyendo el redoble de las políticas de ciudad santuario por parte del Alcalde Kenney, y la dedicación a remover el veto migratorio para incrementar la participación de grupos locales como Philly for Change.

Las protestas en la ciudad de Filadelfia, mayoritariamente organizadas en línea y que han producido un récord de asistencia masivo, presentan un clima particular en la ciudad, que es único entre las ciudades más grandes del país.

Con una tasa mínima de arrestos y una gran colaboración de la fuerza policial, las protestas en Filadelfia son la manera en la que las personas han logrado movilizarse aún cuando muchos otros no lo consiguen. Aunque hubo una escasa participación electoral, las protestas son la vía en la que las personas se involucran en los procesos políticos. El evento de la Marcha Contra la Discriminación en Facebook, describe la protesta como una manera de involucrarse en la política: “Tomaremos las calles para marchar en oposición a la perspectiva oscura y retorcida de Trump sobre América, ejemplificada por sus últimas políticas discriminatorias y las declaraciones provenientes de su administración”.

Y a pesar de las represalias que reciben las protestas de parte de los políticos que piden más votos y menos acciones, los líderes de la protesta perciben esto como una manera de “llamar la atención de oficiales federales, estatales y locales elegidos, así como de las agencias gubernamentales para que se manifiesten por los derechos humanos”, declararon los organizadores de la Marcha por la Discriminación.

James Rucker, Co-fundador de ColorOfChange.org y del Citizen Engagement Lab dijo en un reporte del Digital Culture Shift: From Scale to Power: “Pero estas son arenas de producción de cambio – una para el derecho y el poder de comunicar y otra por el derecho y el poder de vivir – que no se distinguen ni se separan”, dijo Rucker. “Las voces que escuchamos, leemos y percibimos ahora se distinguen por un internet abierto que ha esquivado el filtro corporativo y gubernamental. Y están transformando el diálogo público, impactando la cultura y construyendo una dinámica para políticas de cambio”.