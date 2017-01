Live by night : una épica fallida

No cabe duda que Ben Affleck es uno de los directores más efectivos del cine Hollywood. Conoce y emplea a la perfección las fórmulas comerciales que generan éxitos de taquilla desde hace varias décadas. En tan solo cinco años pasó de debutar tras la cámara (Gone Baby Gone, 2007), a ganar el oscar a mejor película (Argo, 2012). Merecidamente ha logrado imponer su nombre como garantía de buen entretenimiento. Live by night, su más reciente producción, se ofrece en principio como otra prueba de ello. Pero ambiciona más. Busca inscribirse en la línea de la gran épica de gangsters norteamericana, donde destacan The Godfather y Once upon a time in America. Hablamos de narrativas colosales, que se desarrollan paulatinamente en largos lapsos de tiempo, dominadas por la figura imponente de un mafioso idealizado, un gentleman silencioso de grandes principios morales, que decide abrirse paso a balazos hacia la cima del mundo tras perder la esperanza en el sueño americano. Nada en común con el cine de acción y emociones repentinas al que nos tiene acostumbrados el señor Affleck. Hay una incompatibilidad fundamental entre su estilo personal y la película que se propone hacer en Live by night. Así que el producto final no puede ser sino decepcionante. El entretenimiento se echa a perder en un ritmo inconexo, demasiado lento. La épica no logra nunca ponerse en marcha a causa del tono inverosímil que exige el entretenimiento. Al final, una historia que aburre. Y poco más.

Basada en la novela epónima de Dennis Lehane, Live by Night cuenta la historia de Joe Caughlin (Ben Aflleck), un ladronzuelo que en los años de 1920, tiempos de postguerra y de la prohibición, busca construir un imperio a partir del contrabando de ron. Su pareja es una mulata cubana; su némesis, una fanática cristiana; su patrón, un italiano en guerra con la mafia irlandesa; su enemigo, un soldado del ku klux klan; su contexto, la pobreza. Así, la historia sencilla del ascenso social à través de la estructura del crimen organizado busca integrar otras problemáticas : el racismo, el fanatismo religioso, el nacionalismo, la crisis económica. Pero no hay unidad ni profundidad. Solo conflictos aislados en la narración, escasamente desarrollados. Y en el centro Ben Affleck, que no es Marlon Brando y en ningún momento transmite las complejidades, los desgarramientos de un hombre de valores obligado por las circunstancias a moverse en el mundo de la mafia.