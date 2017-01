El futuro estatus político de Puerto Rico

El Senado de Puerto Rico ha aprobado el proyecto de ley, que ahora debe pasar a la Cámara, que propone celebrar el próximo 11 de junio una consulta sobre el estatus en la que las dos opciones son "estadidad" y la "soberanía separada de Estados Unidos".

El Proyecto del Senado 51, que crearía la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico, fue aprobado con 22 votos a favor de los miembros del anexionista y administrador Partido Nuevo Progresista (PNP) y ocho en contra.

En caso de que la "estadidad" resulte favorecida por el electorado, se dispone el inicio inmediato de un proceso de transición para la admisión de Puerto Rico como el estado 51 de Estados Unidos en igualdad de derechos y deberes con los demás 50 estados.

Sin embargo, si la soberanía obtiene la mayoría de votos, la medida dispone automáticamente una segunda vuelta el 8 de octubre de este año, en la que se decidiría entre la Libre Asociación e Independencia.

Actualmente, el estatus político actual de Puerto Rico es un Estado Libre Asociado (ELA) de Estados Unidos, obtenido el 25 de julio de 1952.

Bajo este estatus político, a través de una constitución propia, le permite a Puerto Rico cierto grado de autonomía, aunque Washington se reserva áreas críticas como relaciones diplomáticas, defensa o fronteras.

Los puertorriqueños, por su parte, gozan de la misma moneda que los estadounidenses, así como de la ciudadanía estadounidense, que se les confiere desde el 2 de marzo de 1917 aprobada por la Ley Jones-Shafroth.

"El Senado da un paso adelante para acabar de una vez y por todas con la situación de 'discrimen' e insubordinación indigna que es el ELA #PS51", tuiteó hoy el presidente de la Cámara alta en Puerto Rico, Thomas Rivera-Schatz, uno de los líderes del PNP, tras al aprobación anoche.

El costo del proyecto del estatus será de 5 millones de dólares, de los cuales 2,5 millones serán provistos del Fondo General y el resto provendrán de fondos federales. No se disponen fondos para la segunda consulta.

En total, cuatro plebiscitos de estatus se han llevado a cabo en Puerto Rico en búsqueda de mantener su posición del ELA, la independencia o la anexión.

El más reciente se llevó a cabo en 2012, que coincidió con las elecciones generales.

En esa consulta se hicieron dos preguntas: en la primera el 54 % de la población dijo no estar de acuerdo con el actual estatus, y en la segunda el 61,1 % abogó por la incorporación, el 33,3 % por el Estado Libre Asociado Soberano (una variante poco definida del actual estatus) y tan solo el 5,5 % por la independencia.

Otros plebiscitos sobre el estatus de Puerto Rico se realizaron en los años 1967, 1993 y 1998.

Por su parte, Cirilo Tirado, senador por el Partido Popular Democrático (PPD) -que defiende el estatus actual del ELA-, alegó que la mayoría parlamentaria pretende "enterrar la independencia y la libre asociación".

"Esta es una burla al pueblo y a ustedes mismos. Donald Trump y los republicanos no le van a dar paso a esto", opinó el senador Tirado.

Ante esto, el presidente del PPD, David Bernier, indicó que la colectividad impulsará enmiendas al proyecto de estatus y que agotará "todos los recursos por la vía legislativa para convertir el proyecto en uno representativo de todos los sectores de nuestra sociedad".

"Un tema de tanta importancia para el futuro del país necesita enmarcarse en el más amplio espíritu de participación democrática, de lo contrario estará condenado al fracaso", aseguró Bernier en un comunicado de prensa.

La medida establece que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) anunciará el plebiscito mediante proclama que publicará el próximo 13 de febrero en tres periódicos de circulación general, en español e inglés y en uno de circulación general en Estados Unidos, en inglés.

El proceso de votación será en colegio abierto desde las 08.00 de la mañana hasta las 15.00 de la tarde.

Igualmente, habrá voto ausente.