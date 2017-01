La multitud en Filadelfia se hizo escuchar

Mientras el Presidente Trump se dirigía a los Republicanos que asistieron al retiro del Gran Viejo Partido (GOP por sus siglas en inglés) en Filadelfia, varios miles de manifestantes tomaron las calles para expresar su descontento.

Mientras el presidente se enfocaba en tocar temas familiares a los de su campaña, incluyendo el ayudar a los trabajadores Americanos, acabar con la inmigración ilegal y reconstruir la fuerza armada nacional, los manifestantes estaban afuera protestando por todo: desde los derechos migratorios hasta los reproductivos.

“Estoy aquí porque quiero que la historia cuente que yo resistí, que yo no escogí a este presidente; 3 millones de personas no escogieron a este presidente y mis futuros tataranietos y nietos se verán afectados por estas políticas. Quiero que sepan que yo me resistí”, dijo Sandra Sanchez, una manifestante.

Muchos en la multitud aglomerada a las afueras del hotel abuchearon y gritaron obscenidades a la caravana presidencial, cuando llegó a las inmediaciones alrededor de las 12:40 PM. Trump saludó con la mano desde el interior de la limusina.

Miles de personas protestaron en las calles que rodeaban el Hotel del centro de la ciudad mientras Trump hablaba. Se esperaban más demostraciones durante el resto del día.

Trump Protest in Center City