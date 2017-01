El Presidente de los Olvidados

Comprometiéndose a empoderar a los “hombres y mujeres olvidados” de América, Donald Trump fue juramentado como el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos el día viernes, tomando las riendas de una nación profundamente dividida y marcando el inicio de una era impredecible en Washington. Su vitoria le da a los Republicanos el control de la Casa Blanca por primera vez en ocho años.

Mirando por encima de la multitud que se extendía en el National Mall, Trump esbozó un desolador panorama de la nación que ahora dirige, lamentado la “carnicería americana”, industrias cerradas y el liderazgo empobrecido de los Estados Unidos. El Presidente Barack Obama, el hombre a quien ahora reemplaza, se sentaba detrás de él, estoico.

Las primeras palabras de Trump como comandante en jefe fue una represalia sin restricciones del populismo y nacionalismo económico que alimentaron su improbable campaña. Se comprometió a avivar el “nuevo orgullo nacional”, devolver los trabajos a los Estados Unidos y “erradicar completamente” el terrorismo Islámico.

“A partir de hoy, una nueva mirada gobernará nuestra tierra. Desde hoy en adelante, será sólo ‘América primero’”, dijo Trump en su discurso de 16 minutos.

En una notable escena, Trump atinó a los líderes anteriores en Washington, mientras se encontraba entre ellos en el Capitolio. Durante mucho tiempo, dijo, “un pequeño grupo dentro de nuestro capital nacional se ha beneficiado de los beneficios de nuestro gobierno mientras el pueblo ha cargado con el costo”.

Para los Republicanos ávidos de regresar a la Casa Blanca, hubo poca mención de los principios fundamentales del partido: pequeño gobierno, conservacionismo social y un robusto liderazgo americano alrededor del mundo. Trump, quien está asumiendo el cargo como uno de los presidentes menos populares en la historia moderna, hizo tan sólo algunas referencias oblicuas a aquellos que pudieran estar furiosos o temerosos de su presidencia.

“A todos los Americanos en cada ciudad, cerca o lejos, pequeña y grande, de montaña a montaña, de océano a océano, escuchen estas palabras: no les volverán a olvidar”, dijo.

Trump fue juramentado por el Juez Presidente John Roberts, recitando el juramento de 35 palabras con su mano sobre dos biblias, una utilizada por su familia y otra durante la inauguración del Presidente Abraham Lincoln.

Trump y su esposa, Melania, dijeron adiós a Obama y a la saliente primera dama Michelle Obama mientras abandonaban el Capitolio en un helicóptero del gobierno. Los caminos políticos de Trump y de Obama han estado conectados de manera considerable. Antes de ser candidato a la Casa Blanca, el empresario multimillonario se empeñó en promover falacias sobre la ciudadanía del cuadragésimo cuarto presidente y su derecho al puesto.

Obama se dirigió al staff en la Joint Base Andrews antes de retirarse a unas vacaciones en California: “Ustedes demostraron el poder de la eperanza”.

El recorrido de Trump hacia la inauguración fue completamente diferente a cualquier otro en la historia estadounidense reciente. Desafió los parámetros de su partido, confundió a los medios y derrocó a dos dinastías políticas en su camino a la victoria. Su mensaje, que aclamaba el resurgir de la clase blanca trabajadora en las esquinas de la nación, fue presentado desde las barandas de desafiantes discursos contra la corrección política. Utilizó las redes sociales para dominar la conversación nacional y retar las convenciones sobre el discurso político. Tras años de control democrático en la Casa Blanca y estancamiento en Washington, este fue un golpe de aire fresco para millones.

Pero el llamado de Trump a medidas inmigratorias restrictivas y su mordaz retórica de campaña sobre las mujeres y las minorías, enfureció a millones. Y la juramentación de Trump se vio eclipsada por las preguntas sobre sus nexos con Rusia, lo que, según las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, fue lo que ayudó a voltear las elecciones del 2016 a su favor.

La inauguración de Trump atrajo a multitudes hacia la capital de la nación para ver un evento histórico, aunque parecían más pequeñas que en otras celebraciones. Las demostraciones estallaron en varios puntos de control de seguridad cerca del Capitolio mientras la policía antimotines ayudaba a quienes poseían entradas a llegar a la ceremonia.

Más de 60 demócratas de la cámara de representantes se negaron a asistir a la juramentación bajo la sombra del domo del Capitolio. Uno de los demócratas que sí se sentó entre los dignatarios fue Hillary Clinton, el rival derrotado por Trump en la campaña, quien esperaban ambos partidos, fuese quien tomara el poder aquel día.

A la edad de 70 años, Trump es la persona más vieja en ser juramentado Presidente, haciendo un salto atrás generacional tras los dos términos de Obama, uno de los presidentes más jóvenes en haber servido al país.

Trump asume el cargo de una economía que se ha recuperado de la Gran Recesión pero que sin embargo ha dejado a millones de Americanos sintiéndose rezagados. La guerra más larga de la nación todavía se debate en Afganistán y tropas de los Estados Unidos están batallando al Estado Islámico tanto en Irak como en Siria. El sistema de salud Americano se ha expandido a millones de Americanos durante la tenencia de Obama, pero a un costo financiero considerable. Trump ha jurado desmantelarlo y reconstruirlo.

Trump enfrenta retos como primer presidente sin experiencia política o militar previa. Ha llenado su Gabinete con figuras establecidas en Washington y con líderes empresariales multimillonarios. Aunque la inclinación conservadora de su equipo ha sido alabada por muchos Republicanos, el avasallante Gabinete blanco y masculino ha sido criticado por su falta de diversidad.

Antes de asistir al almuerzo inaugural, Trump firmó sus primeras órdenes, incluyendo las nominaciones oficiales para su Gabinete. Bromeó con legisladores, incluyendo al líder Democrático Nancy Pelosi, y entregó bolígrafos presidenciales.

En muestra de solidaridad, todos los presidentes Americanos asistieron a la inauguración de Trump, a excepción del nonagenario George H.W. Bush, quien se encontraba hospitalizado con neumonía. Su esposa, Bárbara, también fue ingresada al caer enferma.

Inauguration of Donald Trump as President of the United States