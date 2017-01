De vuelta a sus raíces locales

El Alcalde Kenney ha nombrado a Christopher McGinley como uno de los asientos en la Comisión de Reforma Escolar. Con 58 años, McGinley tiene más de veinte años de experiencia educando en el sistema escolar de Filadelfia y actualmente da cursos de liderazgo educacional en la Temple University.

El Alcalde ha declarado que su elección se llevó a cabo por la avasalladora experiencia de McGinley. En una declaración, el Alcalde Kenney dijo “su lente educadora es exactamente lo que la Comisión necesita para poder construir a partir de los logros del distrito en años recientes”.

Continuó mencionando la pasión de McGinley por la educación pública y por la búsqueda de reducir la actual brecha en los logros. Kenny siente que su trasfondo en la administración de un gran número de escuelas distritales será de gran ayuda para una transición gentil.

Han pasado algunos años desde que llegó a Filadelfia. No esperaba saber de la Comisión de esa manera, pero cuando el Alcalde lo contactó, no rechazó la oferta. Es un fuerte creyente en la educación pública y se siente honrado de tener esta oportunidad.

McGinley comenzó como educador especial en la Secundaria Frankford, desde donde ha trabajado como director en la Adaire Elementary y posteriormente como administrador de la Austin Meehan Middle School.

La primera prueba para el nuevo miembro de la Comisión será su primera entrevista esta semana. La Comisión revisará las nuevas solicitudes de escuelas subvencionadas. Aún cuando McGinley ha trabajado en diferentes distritos escolares, tiene alguna experiencia en las escuelas subvencionadas. No está ni a favor ni en contra, pero cada solicitud debe revisarse con meticulosidad.

“Mi corazón está con las escuelas públicas tradicionales – fue allí donde me eduqué y es donde he trabajado por 35 años”, dijo McGinley, “pero también he visto un trabajo maravilloso en las escuelas subvencionadas”.

El alcalde ha recibido múltiples elogios por haber escogido a Mcginley para la Comisión. El Superintendente William R. Hite Jr. Dice que será una “gran incorporación a la Comisión de Reforma Escolar”, mientras que el Presidente del Ayuntamiento Darrell L. Clarke ha dicho que está muy interesado en ver cómo su experiencia en distritos escolares más pudientes le ayudará a encontrar deficiencias en el Distrito Escolar de Filadelfia.